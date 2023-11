Coming-out und Partner: Marco Schreyl ist offen wie nie!

Marco Schreyl (49) verrät seltene private Details. Eigentlich hält der Moderator sein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. In seinem Buch "Alles gut? Das meiste schon!" erinnert er sich jedoch ganz offen an sein Coming-out zurück: "Kurz vor meinem 30. Geburtstag war der Tag X: Ich hatte mir vorgenommen, dass es diesmal kein Zurück mehr geben würde." Dann erzählte er seinen Eltern am Frühstückstisch, dass er auf Männer steht. Wie sie reagiert haben, erfahrt ihr im Video.

