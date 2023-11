Coming-out: Marco Schreyl spricht erstmals über Partner

Marco Schreyl (49) teilt intime Details. Der Moderator ist in Deutschland aus zahlreichen TV-Shows bekannt. Unter anderem moderierte das TV-Gesicht bereits Deutschland sucht den Superstar, eine eigene Talkshow und aktuell auch das Morgenprogramm von RTL. Über sein Privatleben ist bisher hingegen nur wenig bekannt. Das ändert er nun selbst: Denn Marco spricht erstmals öffentlich über seine Homosexualität und seinen Partner!

Im Interview mit Gala zeigt sich der Talkmaster so offen wie nie zuvor: "Es soll als selbstverständlich angesehen werden, dass es eine Person in meinem Leben gibt, die mir alles bedeutet!" Marco fügt hinzu, dass er sehr glücklich über den Mann an seiner Seite sei: "Dass die Liebe in mein Herz gefunden hat, dafür bin ich sehr dankbar!"

Marco verrät noch mehr über sein Privatleben – und schildert auch, sich kurz vor seinem 30. Geburtstag geoutet zu haben. "Meinen Eltern zu sagen, wie ich liebe und wen, war ein großer, wichtiger Schritt für mich", versichert er. Es habe ihm aber Mut gegeben.

RTL / Stefan Gregorowius Marco Schreyl bei DSDS

Getty Images Marco Schreyl, Moderator

United Archives GmbH Marco Schreyl 2007 am DSDS-Set

