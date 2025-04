Vor "Prominent getrennt": Jana Klein gibt neue Liebe bekannt

Jana Klein macht ihre Liebe öffentlich. Nach der Trennung von ihrem Are You The One?-Co-Star Sidar Sahin im Sommer 2024 hat die Reality-TV-Bekanntheit wieder einen neuen Partner gefunden. Auf Instagram postet sie nun ein süßes Video, das sie mit ihrem Freund Kevin zeigt – die beiden blicken auf das Meer, schauen sich tief in die Augen und küssen sich. "Danke, dass du mir gezeigt hast, was bedingungslose Liebe ist und was es heißt, wenn man sich auf seinen Partner verlassen kann", schreibt sie zu dem niedlichen Clip und fügt hinzu: "Ich liebe dich."

Die Beziehung von Jana und Kevin scheint schon seit einer Weile zu halten. Erst gestern sprach die Blondine nämlich in ihrer Instagram-Story über einige Veränderungen in ihrem Leben. So erklärte sie, dass sie ihren Job als Krankenpflegerin an den Nagel gehängt hat und sich derzeit eine Pause gönnt. Auch ihrem Heimatland Deutschland hat sie den Rücken zugewendet. Jana deutete dort bereits an, dass ihr spontaner Umzug tiefere Hintergründe hat. "Darauf werde ich mal ausführlicher eingehen. Aber um das Thema kurz anzuschneiden, ich lebe nicht mehr in Deutschland und bin aktuell auf Malta", erklärte sie. Den südeuropäischen Inselstaat nennt auch Kevin sein Zuhause.

Bevor Jana sich endgültig ihrem neuen Lebensabschnitt widmen kann, muss sie sich jedoch noch ein letztes Mal mit ihrer Vergangenheit beschäftigen. Schon bald startet nämlich die neue Staffel Prominent getrennt, an der die gelernte Krankenpflegerin gemeinsam mit ihrem Ex Sidar teilnimmt. Ein Liebes-Comeback der beiden lässt sich nun, da Jana ihre neue Beziehung bereits bestätigt hat, wohl definitiv ausschließen.

Instagram / orangemorange Jana Kleins neuer Partner Kevin

Instagram / janakl__ Jana Klein und Sidar Sahin

