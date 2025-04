Neuanfang: TV-Star Jana Klein lebt nicht mehr in Deutschland

Jana Klein hat keine Angst vor Veränderung. In einer Fragerunde auf Instagram quatscht die einstige Are You The One?-Teilnehmerin nun ganz offen darüber, wie ihr Leben zurzeit aussieht. Auf die Frage eines Followers, ob die Beauty ausgewandert sei, antwortet sie: "Darauf werde ich mal ausführlicher eingehen. Aber um das Thema kurz anzuschneiden, ich lebe nicht mehr in Deutschland und bin aktuell auf Malta." Obendrein arbeitet die Blondine gerade auch nicht mehr in ihrem gelernten Beruf als Krankenschwester. "Ich habe meinen Job gekündigt und gönne mir gerade eine Pause", schreibt sie.

Neben ihren Auftritten in der Reality-TV-Welt macht Jana außerdem noch ein Fernstudium zur Heilpraktikerin. Auf diese Arbeit wolle sie sich in Zukunft mehr konzentrieren. Das heißt allerdings nicht, dass die Weltenbummlerin nicht mehr im Fernsehen zu sehen sein wird. Ihre Fans warten schon gespannt auf die Ausstrahlung der neuen Staffel von Prominent getrennt. Dort wird sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Sidar Sahin antreten.

Sidar und Jana lernten sich einst bei "Are You The One?" kennen. Nachdem die beiden im Frühjahr des vergangenen Jahres zusammengezogen waren, folgten allerdings schnell erste Anzeichen einer Krise. Im September fiel ihren Followern auf, dass sich die zwei nicht mehr auf Social Media folgten. Gegenüber RTL erklärten die Ex-Partner später, dass sie sich bereits im August getrennt hatten, nachdem Sidar mit einer anderen Frau angebandelt hatte.

RTL Jana Klein und Sidar Sahin bei "Prominent getrennt"

Instagram / janakl__ Jana Klein und Sidar Sahin

