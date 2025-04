So lernten sich Jana Klein und ihr Freund Kevin kennen

Jana Klein schwebt auf Wolke sieben. Erst vor wenigen Wochen bestätigte sie ihre neue Beziehung zu Streamer Kevin Bongers alias Orangemorange (31). Jana war Kevin schon während der Ausstrahlung von Are You The One? aufgefallen. Bei Twitch erzählte er, die beiden seien sich dann via Instagram nähergekommen. Ein paar Likes später traute er sich, das Reality-Sternchen anzuschreiben. Mit der ersten Nachricht an Jana sei er direkt in die Vollen gegangen: "Sag mir bitte, du bist Single." Bei einem ersten Date mit Musical-Besuch seien im Hotel dann die Funken gesprüht. Zwar gingen die beiden erst nicht gemeinsam aufs Zimmer, aber es dauerte wohl nicht lange, bis die gelernte Krankenschwester sich bei dem Netz-Star meldete und sie doch die Nacht miteinander verbrachten.

Nach dieser Nacht fackelten die frisch Verliebten dann nicht lange: Jana packte ihre Koffer, ließ ihren Job hinter sich und zog zu Kevin nach Malta. Von ihrem Umzug erzählte sie ihren Fans schon Mitte April. Zu dem Zeitpunkt begründete sie ihre Auswanderung bei Instagram so: "Ich habe meinen Job gekündigt und gönne mir gerade eine Pause." Nur wenige Stunden später ließ die TV-Bekanntheit die Katze aus dem Sack und postete ein süßes Video, in dem sie sich ganz verliebt mit Kevin zeigte. "Danke, dass du mir gezeigt hast, was bedingungslose Liebe ist und was es heißt, wenn man sich auf seinen Partner verlassen kann", schrieb Jana glücklich dazu.

Als Kevin seine Jana vergangenes Jahr bei "Are You The One?" entdeckte und sich in sie verguckte, hatte sie noch ein Auge auf ihren Match-Partner geworfen. Die Blondine bildete ein Perfect Match mit Kandidat Sidar Sahin. Die beiden wurden nach der Show sogar ein Paar. Obwohl sie sich erst so kurz kannten, entschieden die zwei sich, zusammenzuziehen. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Nach nur wenigen Monaten deutete sich eine Liebeskrise an, als sie sich im Netz entfolgten. Mittlerweile sind Jana und Sidar getrennt und gehen als Verflossene auch wieder ins TV: Sie sind demnächst bei Prominent getrennt zu sehen.

Instagram / janakl__ Kevin und Jana Klein

Instagram / janakl__ Sidar Sahin und Jana Klein

