Jana Klein teilt süßen Couple-Content mit ihrem neuen Freund

Jana Klein ist wieder in festen Händen. Vor wenigen Tagen bestätigte die ehemalige Are You The One?-Kandidatin ihre neue Beziehung. Nun teilt sie niedlichen Couple-Content mit ihrem neuen Freund Kevin auf Instagram. Der zeigt, wie glücklich das Paar miteinander ist. "So sieht Glück aus", schreibt Jana zu den Schnappschüssen, die sie und Kevin beim Turteln in den verschiedensten Kulissen zeigen.

Auf einem der Fotos ist zu sehen, dass Jana und ihr Liebster bereits Partnertattoos haben. Die beiden tragen auf ihrem Ringfinger den Namen des jeweils anderen in zarten Druckbuchstaben unter der Haut. Ein Beweis dafür, dass sich das Paar schon ziemlich sicher mit seiner Liebe ist. Das scheinen auch einige Follower zu bemerken. "Ihr seht glücklich zusammen aus, alles Glück der Welt!", wünscht ein Fan in den Kommentaren.

Ihre neue Beziehung machte Jana erst kürzlich öffentlich. "Danke, dass du mir gezeigt hast, was bedingungslose Liebe ist und was es heißt, wenn man sich auf seinen Partner verlassen kann", schwärmte sie zu einem Clip auf der Social-Media-Plattform, in dem sie gemeinsam mit ihrem Partner auf das Meer schaut und sich küssen. Mit den Worten "Ich liebe dich" rundete Jana die Liebeserklärung ab.

Instagram / janakl__ Partnertattoos von Jana Klein und ihrem Freund Kevin

Instagram / janakl__ Kevin und Jana Klein

