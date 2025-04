Fans besorgt: Jenefer Riili äußert sich zur Netz-Abwesenheit

Jenefer Riili (32) sorgt derzeit mit ihrer spürbaren Netz-Abwesenheit für Gesprächsstoff. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wendet sich ein Fan direkt an die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Bekanntheit und will wissen, warum es in letzter Zeit so still um sie geworden sei: "Wieso kommt so wenig zurzeit?" Ihre Antwort fällt kurz aus, lässt aber Raum für Spekulationen: "Weil ich einfach extrem viel zu klären hatte. Bald verrate ich euch mehr, ok?" Was genau Jenefer beschäftigt, ließ sie offen.

Ihre kryptischen Worte machen viele ihrer Follower neugierig – besorgen sie aber gleichzeitig. Immerhin ist die 32-Jährige auf Plattformen wie Instagram sonst sehr aktiv und teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Dieses Mal hält sich Jenefer jedoch auffällig bedeckt. Ob es sich dabei um berufliche oder private Angelegenheiten handelt, bleibt unklar. Einige Fans vermuten ein neues Projekt, während andere über mögliche persönliche Veränderungen spekulieren.

Ihre Abwesenheit könnte womöglich auf eine Krise mit ihrem Partner Daniel Wein hindeuten. In ihrer Social-Media-Story teilt die Influencerin ein Reel mit dem Titel: "Wenn es kein Schicksal ist, kreuzen sich die Wege nicht einmal auf derselben Straße." Jenefer schreibt dazu kryptisch: "Ich denke, das ist wahr." Sie und Daniel sind seit vergangenem Jahr ein Paar. Die Beziehung machte die Mutter eines Sohnes im Dezember mit einigen niedlichen Pärchenfotos öffentlich.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und ihr neuer Freund im November 2024

