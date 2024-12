Offizielle Paarfotos: Jenefer Riili stellt ihren Freund vor

Lange Zeit wurde über den Beziehungsstatus von Jenefer Riili (31) spekuliert. Nun haben Fans der Berlin - Tag & Nacht-Bekannheit Gewissheit: Jenefer ist wieder in festen Händen. Auf Instagram veröffentlicht die Influencerin nun zwei Schnappschüsse, die keinen Zweifel mehr lassen. Auf einem Foto posiert die junge Mama neben einem Mann, der laut seinem Profil auf der Plattform Daniel Wein heißt, und schaut ihn verliebt an. Auf dem nächsten Bild will die 31-Jährige ihre Liebe dann offenbar gar nicht mehr verstecken und verpasst ihrem Liebsten einen Schmatzer.

Weitere Details zu ihrer neuen Beziehung verrät die TV-Darstellerin bisher noch nicht. Trotzdem freuen sich die Fans über Jenefers Liebesglück. "Ihr passt perfekt zusammen. Was für ein wunderschönes Paar. Alles Glück der Welt für euch" oder "Du siehst so wahnsinnig glücklich aus. Gönne es dir von Herzen. Alles Gute euch zwei", kommentieren zwei User begeistert. Schon vor einer Woche stellte Jenefer ihren Liebsten auf ihrem Social-Media-Profil vor. Sie veröffentlichte ein Video, das die beiden Turteltauben bei einer romantischen Umarmung zeigt.

Jenefer scheint ihr Liebesglück gefunden zu haben. Glück in der Liebe hatte die TV-Bekanntheit jedoch nicht immer. Mit ihrem "Berlin - Tag & Nacht"-Kollegen Matthias Höhn (28) kam Jenefer im Jahr 2018 zusammen. Im selben Jahr begrüßten sie auch ihren gemeinsamen Sohn Milan auf der Welt. Doch ihre Beziehung hielt nicht lange. Denn Matthias betrog die 31-Jährige während der Schwangerschaft – und zwar mit einer anderen Frau am BTN-Set.

Instagram / DC1-LkBiuIN Influencerin Jenefer Riili und ihr neuer Freund Daniel Wein

RTL Jenefer Riili und Matthias Höhn bei "Prominent getrennt"

