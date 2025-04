Kerstin Ott erfuhr als kleines Kind Missbrauch im Pflegeheim

Kerstin Ott (43) hat erstmals öffentlich über ein düsteres Kapitel ihrer Kindheit gesprochen. Die Schlagersängerin enthüllte im Podcast "Hörbar Rust" von Bettina Rust erschütternde Details aus ihrer Zeit in einem Pflegeheim, in das sie im Alter von drei Jahren gekommen war. Besonders ein Erzieher habe sie nachhaltig geprägt – und zwar auf äußerst negative Weise. "Dieser Erzieher, der auf uns aufgepasst hat, war einfach über 100 Kilo schwer und hat wahnsinnig laut geschrien", erinnerte sich Kerstin. "Der hat auch seinen fetten Körper eingesetzt, um sich auf ein Kind raufzuschmeißen, wenn das [Schreien] nicht funktioniert hat." Noch heute könne sie es nicht ertragen, wenn jemand laut werde.

Das Pflegeheim in Berlin, in dem sie prägende Jahre verbrachte, bezeichnet sie heute als "Aufbewahrungslager". Mit sechs Jahren zog Kerstin in eine Pflegefamilie, jedoch brachte auch diese Station keine positiven Erfahrungen mit sich. Erst als sie später zu einer anderen Pflegefamilie nach Heide in Schleswig-Holstein kam, erlebte sie dort ein fürsorglicheres Umfeld. Diese Phase brachte endlich Stabilität in ihr Leben. Nach ihrer von Unsicherheit geprägten Kindheit lebt die Musikerin heute mit ihrer Frau Karolina Köppen in der Nähe dieser Stadt, die für sie zu einem neuen Zuhause wurde.

Kerstin hat sich trotz der schwierigen Startbedingungen ein Leben als erfolgreiche Musikerin aufgebaut. Mit ihrem Hit "Die immer lacht" feierte sie einen Karrieredurchbruch. Allerdings kämpfte die 43-Jährige auch später noch mit persönlichen Herausforderungen, wie sie offen zugab. In einem früheren Interview in der Talkshow "deep und deutlich" sprach sie über eine Phase, in der sie spielsüchtig war und viel Geld verlor. Diese Ehrlichkeit zeichnet die Schlagersängerin aus, die es sich heute nicht nehmen lässt, ihre Erfahrungen zu teilen und damit anderen Mut zu machen.

Getty Images Kerstin Ott, Sängerin

Instagram / kerstinott_official Karolina Köppen und Kerstin Ott