Unter diesen Umständen würde Kerstin Ott einen Mord begehen

Die Schlagersängerin Kerstin Ott (43), bekannt durch ihren Hit "Die immer lacht", überraschte kürzlich mit einer humorvoll-provokanten Aussage. Im Podcast von Schlagerplanet Radio gestand die Künstlerin, dass sie sich nicht vorstellen könne, im Urlaub zwei Wochen einfach nur am Strand zu liegen. "Ich glaube, da würde ich jemanden umbringen", scherzte sie. Statt auf Entspannung setzt Kerstin aktuell auf Aktion: Derzeit renoviert sie ihr Eigenheim in Norddeutschland, eine Tätigkeit, die sie als äußerst entspannend empfindet. Neben ihrem aktiven Lebensstil gehören ihre Frau Karolina und die beiden Töchter des Paares zu ihrem Lebensmittelpunkt.

Die Künstlerin blickt auf eine schwierige Kindheit zurück, die von Aufenthalten in einem Berliner Kinderheim und mehreren Pflegefamilien geprägt war. Diese Erlebnisse haben sie stark beeinflusst, auch ihre Ängste vor Auftritten gehen auf diese Zeit zurück. Ihr erster Bühnenauftritt mit 17 Jahren verlief traumatisch, als sie ein Lied über eine heimliche Liebe präsentierte. Seitdem suchte sie nach Wegen, ihr Lampenfieber zu bewältigen – mit Alkohol und Zigaretten. Doch inzwischen hat die Sängerin ihre Lebensweise komplett verändert: vegan, rauchfrei und alkoholfrei – so lebt sie heute, unterstützt von ihrer Frau Karolina, mit der sie seit fast acht Jahren verheiratet ist, und ihren zwei Stieftöchtern Lilli und Laura.

Der Touralltag, der Ende des Jahres auf Kerstin Ott wartet, steht in starkem Kontrast zu ihrem ruhigeren Privatleben, das sie zwischen dem Familienalltag und Renovierungsprojekten ausbalanciert. Dennoch liebt sie die Dynamik auf der Bühne und den Kontakt zu ihren Fans, die ihr nicht nur Zuflucht, sondern auch Stolz geben. In der Vergangenheit äußerte sie, wie erfüllend es für sie sei, glückliche Gesichter im Publikum zu sehen. Trotz der anstrengenden Vorbereitungen auf die anstehende Tour, die über Deutschland und Österreich führt, zeigt sich die Sängerin energiegeladen und bereit, all das mit ihrer unverkennbaren Bodenständigkeit zu meistern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kerstin Ott auf der Echo-Verleihung 2016

Anzeige Anzeige

Instagram / kerstinott_official Karolina Köppen und Kerstin Ott

Anzeige Anzeige