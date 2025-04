Spickzettel: So bereitet sich Kerstin Ott auf Auftritt vor

Kerstin Ott (43) hat bei der "Schlagernacht des Jahres" in Leipzig am 12. April 2025 für eine Überraschung gesorgt. Die beliebte Schlagersängerin zeigte in ihrer Instagram-Story eine ungewöhnliche Vorbereitung auf ihren Auftritt, die sonst hinter den Kulissen bleibt. Während DJ Ötzis (54) Hit "Ein Stern" im Hintergrund lief, zückte die 43-Jährige kurzerhand einen Kugelschreiber und schrieb sich einen Spickzettel direkt auf den Unterarm. Mit den Worten "Noch schnell einen kleinen Spickzettel machen" kommentierte Kerstin die Szene humorvoll. Was genau auf ihrem Arm stand, blieb jedoch ihr Geheimnis.

Ab Oktober wird die beliebte Sängerin auf Tour gehen und ihren Fans auf der Bühne so richtig einheizen. Im "Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer" verriet Kerstin vor wenigen Monaten, was bei ihr während der Konzerte auf keinen Fall fehlen darf. "Unbedingt mit muss meine Frau und ein Kissen, ein eigenes. Das brauche ich auch, ein bestimmtes Schlafkissen", gab sie offen zu.

Kerstin ist seit ihrem Durchbruch 2016 mit dem Hit "Die immer lacht" aus der Schlagerszene nicht mehr wegzudenken. Vor ihrem Durchbruch führte sie jedoch ein ganz bodenständiges Leben und arbeitete Kerstin als Malerin und Lackiererin. Privat lebt sie mit ihrer Ehefrau Karolina und den zwei Kindern ein ruhiges Leben abseits des Blitzlichtgewitters.

Getty Images Kerstin Ott, Sängerin

Instagram / kerstinott_official Kerstin Ott und ihre Frau Karoline

