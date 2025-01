Diese Dinge dürfen auf Kerstin Otts Tour keinesfalls fehlen

Kerstin Ott (43) wird auch im Jahr 2025 wieder zahlreiche Fans mit ihrer Musik begeistern. Im Rahmen ihrer "Kerstin Ott mit Band – Für immer für euch"-Tour stehen mehr als 20 Konzerte in Deutschland und Österreich auf dem Programm. Der Startschuss fällt Ende Oktober in Hof, bevor die Reise am 13. Dezember in Hamburg ihren Abschluss findet. Auf die Sängerin wartet ein intensiver Tour-Alltag, den sie jedoch mit großer Freude meistert. "Wenn ich unterwegs auf Tour bin und sehe, wie glücklich die Menschen sind, macht mich das ganz schön stolz", verriet sie kürzlich im "Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer (61)".

Doch das Leben auf Tour bringt nicht nur euphorische Momente mit sich, sondern auch gewisse Herausforderungen. Um diese zu meistern, setzt Kerstin auf zwei ganz besondere Begleiter: "Unbedingt mit muss meine Frau und ein Kissen, ein eigenes. Das brauche ich auch, ein bestimmtes Schlafkissen", erzählte sie im Gespräch ganz offen. Ihre Frau Karolina begleitet sie dabei nicht nur als Unterstützung, sondern vermutlich auch als emotionaler Anker während der anstrengenden Konzertwochen.

Die Geschichte von Kerstin Ott zeigt, wie wichtig ihr Familiensinn und Authentizität sind, auch im Rampenlicht. Bekannt wurde die Sängerin mit dem Song "Die immer lacht", der 2016 zum Hit wurde und seither Millionen Musikbegeisterte anspricht. Privat lebt sie mit ihrer Frau Karolina und deren zwei Kindern in Schleswig-Holstein, worüber sie immer wieder liebevoll spricht. Dass sie ihre Karriere und ihr Privatleben so eng miteinander verbindet, ist für Kerstin ein großer Gewinn. "Ich brauche meinen Rückhalt und meine Familie um mich, das gibt mir Kraft", erklärte sie bereits in früheren Interviews. Fans können sich also nicht nur auf die Musik, sondern auch auf eine Künstlerin freuen, die nahbar und bodenständig geblieben ist.

Instagram / kerstinott_official Karolina Köppen und Kerstin Ott

Getty Images Kerstin Ott, Sängerin

