Warum Kerstin Ott mit Modetrends nichts anfangen kann

Kerstin Ott (43) bleibt ihrer Linie treu: Die erfolgreiche Schlagersängerin hat in einem Interview mit L-Mag verraten, dass sie weder für Glitzeroutfits noch für Modetrends etwas übrig habe. "Ich mag es funktional, auch wenn das nicht immer super cool aussieht", erklärt sie gegenüber dem Magazin. Schon bei ihrer Vertragsunterzeichnung mit Universal habe sie klargestellt, dass sie keine Kompromisse in Sachen Stil eingehen werde. "Ich wollte nicht rebellisch sein, aber klar zeigen: Das hier bin ich", betont die Sängerin, die dafür bekannt ist, in Print-Shirts, Bomberjacken und mit kurz gegelten Haaren aufzutreten.

Ihre Haltung zu Mode und Authentizität prägten vor allem frühe Erfahrungen in ihrer Kindheit. Unter der Aufsicht ihrer Pflegefamilie habe Kerstin erst mit zwölf Jahren selbst über ihren Look entscheiden können. Damals habe sie ihre Haare kurz schneiden lassen und begeistert Muskelshirts getragen – ein Stil, der sie bis heute prägt. Auch dass Frauen im Rampenlicht oft in glitzernden Outfits auftreten oder bestimmten Schönheitsidealen entsprechen müssten, sieht sie kritisch. "Ich werde mich nicht quälen, nur damit andere mich toll finden", so Kerstin weiter. Diese Werte ziehen sich auch durch ihre Musik: So greift sie in Liedern wie "Mädchen" gesellschaftliche Vorstellungen von Geschlechterrollen auf.

Abseits ihres Erfolgs auf der Bühne schätzen ihre Fans Kerstin, die aktuell für einen Halbmarathon trainiert, vor allem für ihre Bodenständigkeit. Die Sängerin, die in der Schlagerszene mit Songs über lesbische Liebesgeschichten hervorsticht, wird häufig für ihre Authentizität gelobt. Dem Druck, sich für das Musikgeschäft zu verändern, hat sie stets widerstanden. Ihr Mantra: Sie selbst bleiben. Die Musikerin lebt mit ihrer Frau Karolina ein zurückgezogenes Leben in Heide, abseits der Glitzer- und Glamourwelt, in der sie beruflich unterwegs ist. Fans können sich ab Oktober auf ihr neues Album "Für immer für dich" freuen – und mit ihrer nächsten Tour kehrt Kerstin auch live auf die Bühne zurück.

Getty Images Kerstin Ott, Sängerin

