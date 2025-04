"Lag am Boden": Anna Adamyan reflektiert Kinderwunschreise

Im August 2023 wurde Anna Adamyans (28) Wunsch, den sie über so viele Jahre hatte, endlich wahr: Die Influencerin begrüßte ihr erstes Kind – einen Sohn namens Levi – auf der Welt. Doch der Weg zum Mamasein entpuppte sich für Anna als Reise mit schwerwiegenden Rückschlägen. Aufgrund ihrer Endometriose hatte sie große Probleme, schwanger zu werden. Sie erlitt mehrere Fehlgeburten und musste elf künstliche Befruchtungen über sich ergehen lassen, ehe sie Mutter wurde. Auf Instagram blickte Anna in einem emotionalen Video auf diese schwere Zeit zurück. "Die ganzen Jahre waren hart. Ich bin so oft an mir selbst gescheitert, lag am Boden – und musste trotzdem wieder aufstehen, auch wenn ich kaum noch konnte", schrieb sie zu Aufnahmen, in denen sie sich spritzt, verzweifelt zeigt oder in ihrem Auto sitzt und weint.

Es sei Anna in der Zeit unglaublich schwergefallen, nach jedem gescheiterten Versuch neue Hoffnung zu schöpfen. "Werden wir jemals unser Wunder bekommen?", fragte sie sich ganz oft. Doch in ihrem Post fand die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin auch positive Worte: "Aber die Zeit hat mich wachsen lassen. Sie war schlimm, ohne Zweifel – doch sie hat mich viel gelehrt." Unter ihrem Video erhielt die Bloggerin viel Zuspruch sowie liebe Worte – auch von ihren Kolleginnen. "Du bist eine unglaublich starke und wundervolle Frau", schrieb beispielsweise Laura Maria Rypa (29).

Im August wird Annas Sohn Levi bereits zwei Jahre alt. Vor wenigen Wochen endete für sie als Mama bereits ein sehr emotionales Kapitel: das Stillen ihres Nachwuchses. Dafür plante das Model etwas Besonderes – ein Abstill-Wochenende. "Nach 19 Monaten Stillen endet unsere Stillreise und es fühlt sich einfach so an, als würde der Kleine morgen direkt eingeschult werden", gestand die 28-Jährige dazu in einem Video. Ihr Mann Sargis (31) und Vater ihres Kindes half ihr bei diesem Prozess.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im September 2022

Instagram / annaadamyan Influencerin Anna Adamyan mit Sohn Levi