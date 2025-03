Anna Adamyan sehr emotional: Sie plant "Abstill-Wochenende"

Anna Adamyan (28) liebt ihren Sohn Levi über alles. Doch am Wochenende plant die Influencerin mit einem großen Kapitel in ihrer Mutterschaft abzuschließen: dem Stillen. Das verrät sie nun auf Instagram. "Nach 19 Monaten Stillen endet unsere Stillreise und es fühlt sich einfach so an, als würde der Kleine morgen direkt eingeschult werden", gesteht Anna emotional. Sie wolle das Abstillen so behutsam und ruhig durchleben. "Deshalb habe ich das Stillen tagsüber in den letzten Wochen komplett ausgeschlichen, und am Wochenende werden wir nun das abendliche und nächtliche Stillen beenden", berichtet das Model weiter, sein Mann Sargi (31) werde dabei helfen.

In ihrem Post gesteht Anna auch, das Stillen etwas unterschätzt zu haben: "Ganz ehrlich. Ich habe mir wirklich dieses Abstillen nur so groß vorgestellt. Ich dachte halt, okay, dann stillt man halt irgendwann ab." Inzwischen denke sie allerdings ganz anders darüber. Das Abstill-Wochenende habe sie deshalb auch schon lange geplant. "Damit ich einfach in Ruhe loslassen kann", vertraut sie ihrer Community an.

Ein weiterer Grund, warum Anna bei dem Thema Abstillen so emotional ist, könnte auch die Tatsache sein, dass der Weg zum Mamasein für sie alles andere als leicht war. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin leidet an Endometriose. In den vergangenen Jahren erlitt sie zudem mehrere Fehlgeburten und es scheiterten mehrere Embryo-Transfers. Im August 2023 erblickte dann aber ihr Sohn Levi gesund und munter das Licht der Welt.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit ihrem Sohn und Ehemann Sargis

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Anzeige Anzeige