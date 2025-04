"Von Gott verlassen": YouTuber André Schiebler abgeführt

André Schiebler (33) meldet sich schockiert bei seinen Fans – der YouTuber hatte am Kölner Hauptbahnhof Ärger mit der Polizei. Vor wenigen Tagen wurde der Ex-Apecrime-Star von drei Polizisten angehalten, als er mit Sonnenbrille, Käppi und Mantel durch die Station eilte. Laut eigener Aussage landete er nach einer kurzen Auseinandersetzung sogar in einer Zelle. "Ich hab Sie angehalten, weil Sie mit Sonnenbrille und Käppi rumrennen und durch den Bahnhof rennen wie von Gott verlassen", soll einer der Beamten zu Andre gesagt haben, wie er in einem aktuellen YouTube-Video berichtet.

Laut der Polizei sei das Ganze aber nicht so dramatisch verlaufen. So habe sich Andre allerdings "unmittelbar unkooperativ" verhalten – er weigerte sich demnach, seine Personalien anzugeben. Zudem habe er die polizeiliche Maßnahme durch Filmen gestört. Er sei auch nicht in eine Zelle gebracht worden. Lediglich wurden auf der Wache seine Fingerabdrücke identifiziert und er kam in die Personalschleuse der zuständigen Dienststelle. Die Maßnahme am Hauptbahnhof sei innerhalb weniger Minuten erledigt gewesen, wenn Andre sich kooperativ verhalten hätte, so die Beamten gegenüber Bild.

André war von 2008 bis 2019 Teil des YouTube-Trios ApeCrime, in dem zusammen mit Cengiz Dogrul (34) und Jan Meyer (34) Millionen Fans mit Sketchen, Challenges und Musikvideos begeisterte. Nach dem Ende der Gruppe zog er sich eine Zeit lang aus der Öffentlichkeit zurück, ist jedoch seit einiger Zeit wieder aktiv und teilt auf Social Media persönliche Einblicke. Bereits in der Vergangenheit sprach Andre offen über seine früheren Eskapaden, darunter die Tatsache, dass er in vielen ApeCrime-Videos bekifft war. "In mindestens 80 Prozent der Videos war ich high, vor allem bei 'Let's Draw', da hab ich auch immer Pausen zwischendrin gemacht und weitergeraucht", erklärte er 2020 auf Instagram zu dieser Zeit.

Instagram / andreschiebler André Schieble, deutscher YouTuber

Getty Images Die ApeCrime-Jungs Jan Meyer, Cengiz Dogrul und Andre Schiebler

