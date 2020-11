Eine innige Freundschaft hat es zwischen Andre Schieblers (29) Frau Nicole und den beiden anderen Jungs der ehemaligen YouTube-Combo ApeCrime offenbar nie gegeben. Insgesamt acht Jahre waren Andre, Jan Meyer (30) und Cengiz Dogrul (30) als Trio auf der Webvideo-Plattform quasi unzertrennlich. Vor rund einem Jahr war dann plötzlich alles zwischen den dreien aus und vorbei – ein großer Schock für ihre knapp vier Millionen Abonnenten. Nicole befand sich eine Zeit lang mittendrin und war oft zu Gast in der damaligen Jungs-WG. Nun folgt ihr ernüchterndes Fazit: Mit Jan und Cengiz verband sie nie etwas anderes als eine reine Geschäftsbeziehung!

In Andres Instagram-Story hat seine Frau am Montag wieder eine ihrer beliebten Frage-Antwort-Runden gestartet, in denen sie offen und ehrlich auf die Fragen der Follower eingeht. Jemand aus der Community wollte dabei wissen, wie sie zu den beiden einstigen Affenbanden-Mitgliedern steht. "Wir waren Geschäftspartner. Für mehr als das hat es bei mir nie ausgereicht", lautet die eindeutige Antwort der Unternehmerin.

Für Andre war die Beziehung zu seinen einstigen Kumpels eine viel engere – über ein Jahrzehnt waren die drei sehr gut befreundet. Schließlich entstand erst aus der persönlichen Verbindung dann auch das Geschäftliche zwischen ihnen. "Die Trennung von ApeCrime hatte nichts mit dem Geschäftlichen zu tun, da gab es einfach zwischenmenschliche Sachen, die ich einfach so nicht mehr wollte", fasste der Tattoo-Fan im vergangenen September im Promiflash-Interview schon zusammen.

Instagram / andreschiebler Andre Schiebler und Nicole

Getty Images ApeCrime bei der 1Live Krone 2014

Getty Images Andre Schiebler, YouTuber

