Andre Schiebler (29) packt über seinen Drogenkonsum zu ApeCrime-Zeiten aus! Ein Jahr ist es mittlerweile her, dass der Blondschopf das Aus der YouTube-Combo bestätigt hat. Insgesamt acht Jahre entertainten er und seine Freunde Cengiz Dogrul (30) und Jan Meyer (30) Millionen Fans mit verschiedenen Comedy-Formaten. Eines davon hieß "Let's Draw", ein beliebter Zeichenwettbewerb. Nun verriet der 29-Jährige erstmals, dass er beim Dreh der Clips nur selten klar war – oftmals sei er dabei bekifft gewesen!

Noch immer scheint die Community das Ende von ApeCrime zu beschäftigen. Als Andre am Dienstag seine Fans in seiner Instagram-Story fragte, welche Gerüchte sie über ihn gehört hätten, waren viele über das ehemalige Trio dabei. Oft ging es auch um die Ehefrau des ehemaligen Wahlkölners, unter anderem, dass seit sie in sein Leben getreten ist, er mehr Gras rauchen würde. Völliger Unsinn, wie Andre daraufhin klarstellte: "Das ist auf jeden Fall ein Gerücht, weil ich zur ApeCrime-Zeit immer high war. In mindestens 80 Prozent der Videos war ich high, vor allem bei "Let's Draw", da hab ich auch immer Pausen zwischendrin gemacht und weitergeraucht." Seit er mit Nicole liiert ist, habe sich sein Konsumverhalten aber verändert – er rauche sehr viel weniger.

Doch damit nicht genug, Andre gab noch weitere Details aus seiner exzessiven Vergangenheit preis. So sei ein weiteres Gerücht, dass er Techtelmechtel mit über tausend Frauen gehabt habe. "Also tausend ist ein bisschen übertrieben, aber ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, in dem es nur Videos drehen, feiern und Frauen gab", verriet er. Nachdem er sich derart ausgetobt hat, habe Nicole dazu beigetragen, dass Andre etwas zur Ruhe kommen wolle: "Ich finde meine Veränderung, mit der auch Nicole viel zu tun hat, gut", stellte der Teenie-Schwarm schließlich fest.

YouTube / ApeCrime Cengiz Dogrul und Andre Schiebler in einer Let's-Draw-Folge 2014

Instagram / andreschiebler YouTube-Star Andre Schiebler mit seiner Frau Nicole (l.)

Instagram / andreschiebler Andre Schieber, YouTuber

