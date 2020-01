Die Trennung des Netz-Trios ApeCrime beschäftigt im neuen Jahr YouTube-Deutschland – auch die Freunde von Jan Meyer (29), Cengiz Dogrul (29) und Andre Schiebler (28) äußerten sich mittlerweile zum drastischen Split. Seit acht Jahren waren die Wahl-Kölner nicht von der Plattform wegzudenken. In ihrer Ape-WG drehten sie regelmäßig Videos für ihre 3,8 Millionen Abonnenten. Ende 2019 fand die Zusammenarbeit aber ein jähes Ende und Andres Diss-Track "Lass sie los" ließ vermuten, dass die Affenbande nicht im Guten auseinandergegangen ist. Die darauffolgende Antwort seiner ehemaligen Kollegen war zumindest emotional und tränenreich. Jetzt stellte auch Regina Hixt, die zeitweise mit in der Wohngemeinschaft lebte, ihre Sicht der Dinge klar: Für die Influencerin war das ApeCrime-Aus leider keine Überraschung!

Seit Jahren war die 30-Jährige immer wieder in den ApeCrime-Clips als Komparsin zu sehen, sie und die YouTuber verband außerdem eine enge Freundschaft. 2017 zog sie aus der WG aus – und vor allem zu Andre hat sie seitdem keinen Kontakt mehr. Auf YouTube wurde Regina jetzt zu ihrer Meinung zum Split gefragt und die teilte sie ihrer Fangemeinde ganz offen mit: "Es war zum Ende einfach so toxisch alles, dass ich wirklich dankbar bin, dass ich gehen musste." Nicht erst seit Kurzem habe es bei den Web-Promis gekriselt, deshalb sei der endgültige Schlussstrich für sie sogar absehbar gewesen: "Es gab einen Zeitpunkt, in den letzten zwei Jahren, da war das für mich schon vorhersehbar. Da habe ich schon gewusst, die werden sich trennen. Es war kein Wunsch, es war eine Befürchtung."

Andre ist bislang der einzige, der sich in seinem Song kritisch zur ehemaligen Gruppe geäußert hat. So bezeichnete er seine Freunde und die gemeinsame Zeit als "Fake". Die Vorwürfe haben Jan und Cengiz in ihren Statements nicht leicht aufgenommen, äußerten sich jedoch stets wohlwollend dem Blondschopf gegenüber und wollten die vergangenen Jahre in guter Erinnerung behalten. Das ging auch an Regina nicht unkommentiert vorbei: "Ich hab so mit den beiden mitgelitten, weil die beiden so herzensgute Menschen sind." Abschließend sei sie vor allem stolz auf die zwei, dass sie so reif mit der schweren Situation umgegangen sind. Andre, mit dem ihr in der gemeinsamen Zeit sogar eine Beziehung nachgesagt wurde, hielt sie weitestgehend aus ihrem insgesamt positiven Trennungs-Fazit heraus.

Instagram / cen Die ApeCrime-Stars Andre, Cengiz und Jan

Anzeige

Instagram / reginahixt Regina Hixt, YouTuberin

Anzeige

Instagram / reginahixt Regina Hixt und Andre Schiebler, YouTube-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de