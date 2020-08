Diese Neuigkeit dürfte die YouTube-Community schockieren! Seit zehn Jahren gehört Andre Schiebler (29) zu den bekanntesten deutschen Gesichtern der Videoplattform. Gemeinsam mit Cengiz Dogrul (30) und Jan Meyer (30) war der gebürtige Bückeburger bis 2019 als Teil von ApeCrime unterwegs – das Trio veröffentlichte unter anderem Comedy-Clips und Musikvideos. Auf die Trennung der einstigen Vlogger-Freunde vor einem Dreivierteljahr folgt nun der nächste Schock: Andre hängt seine YouTube-Karriere endgültig an den Nagel!

Das gab der Blondschopf am Samstag in seiner Instagram-Story bekannt. In einem kurzen Statement erklärte der 29-Jährige knapp: "Ich beende meine YouTube-Karriere. Da wird es kein Comeback geben in irgendeiner Form!" Er habe seine Abonnenten auf dem Kanal gute zehn Jahre mit Videos entertaint – damit sei nun Schluss. Ganz aus der virtuellen Welt verschwinden wolle er aber nicht: "Private Einblicke gibt es hier bei Instagram noch, ansonsten ziehe ich mich zurück."

Doch vollkommen auf YouTube-Clips verzichten müssen Andres treue Fans vermutlich auch in Zukunft nicht – denn der "High"-Interpret will seinen Kanal demnächst mit Musikvideos füllen! Im Dezember soll nämlich das erste Soloalbum des Musikers erscheinen, das er sicher auch auf dem beliebten Portal promoten wird.

Anzeige

Instagram / cen Cengiz Dogrul, Andre Schiebler und Jan Meyer von ApeCrime

Anzeige

Instagram / andreschiebler Andre Schiebler, YouTuber

Anzeige

Instagram / andreschiebler Andre Schiebler und Nicole

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de