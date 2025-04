Jasi_xx3 blickt auf ihre allererste Schwangerschaft zurück

Jasmin Schneider, besser bekannt als Social-Media-Star Jasi_xx3 (22), teilt auf Instagram einen bewegenden Rückblick mit ihren Fans. Vor genau fünf Jahren erfuhr sie, dass sie zum ersten Mal Mutter werden würde – und das im Alter von gerade einmal 17 Jahren. Mit einer Reihe von persönlichen Schnappschüssen aus dieser besonderen Zeit erinnerte sie an ihre Schwangerschaft. Zu den Bildern schreibt die Influencerin: "Wie schnell ist bitte die Zeit vergangen? Wenn ich mir diesen Rückblick angucke, kommen mir die Tränen. Es war eine so schöne und neue Erfahrung, die ich machen durfte."

Die Schwangerschaft wurde damals in den Medien kontrovers diskutiert. Jasi war sich der Kritik bewusst und hat auch im echten Leben viele böse Blicke einstecken müssen. Anfang des Jahres erzählte sie schon einmal von dieser Phase im Netz und stellte klar: "Ich sage euch ganz ehrlich, am Anfang war es echt überfordernd für mich. [...] Ich bereue es kein bisschen, denn es hat gut in mein Leben gepasst, und ich bin einfach froh, so eine tolle Tochter zur Welt gebracht zu haben."

Inzwischen hat Jasi drei Kinder. Neben ihrer ältesten Tochter hat sie noch zwei weitere Mädchen, die aus ihrer Beziehung mit ihrem heutigen Partner Mou Osman stammen. Für die fünfköpfige Familie steht gerade eine große Veränderung an. Auf Social Media verkündete die Blondine im März: "Wir haben endlich ein Haus gefunden und ziehen nach mehreren Jahren Suche endlich zusammen! Niemals haben wir damit gerechnet, unser Traum wurde wahr."

Instagram / Jasi_xx3 Jasi_xx3 während ihrer ersten Schwangerschaft

Instagram / jasi_xx3 Mou Osman und Influencerin Jasi_xx3, März 2025

