Luca Hänni schickte Christina Knutschvideo mit anderer Frau

Ein ungewöhnliches Casting-Erlebnis brachte Luca Hänni (30) in Erklärungsnot gebracht. Während der Vorbereitung zu seinem ersten Kinofilm "Ewigi Liebi" musste sich der Sänger bei einem Casting auf einen Kuss mit seiner zukünftigen Schauspielkollegin einlassen. Ohne Kommentar schickte er das Video der Szene an seine Ehefrau Christina Hänni (35), die darauf zunächst überrascht reagierte. Während sie für die Let's Dance-Tournee unterwegs war, erhielt sie die Nachricht ihres Mannes mit den Worten: "Schatz, ich muss dir etwas beichten."

Der unvorhergesehene Kuss während des Castings wirbelte den Alltag der Hännis auf. Luca hatte seine Frau vor den eigentlichen Dreharbeiten über die geplanten intimen Filmszenen informiert, aber diese erste Kussszene überraschte ihn genauso wie sie. "Ich fühlte mich sofort schuldig und konnte das nicht für mich behalten", gestand er in ihrem gemeinsamen Podcast "Don’t worry, be Hänni". Christina zeigte sich hingegen überraschend gelassen. Als Profitänzerin sei sie es gewohnt, bei ihren Projekten auf Tuchfühlung mit anderen zu gehen, erklärte sie. Dennoch konnte sie sich einen scherzhaften Kommentar nicht verkneifen und merkte an, dass der DSDS-Star nicht traurig ausgesehen habe während der Knutschszene.

Christina und Luca lernten sich 2020 während ihrer gemeinsamen Zeit bei "Let’s Dance" kennen, wo sie es als Tanzpaar bis ins Finale schafften. Drei Jahre später heiratete das Paar und 2024 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Während Luca aktuell sein Debüt als Schauspieler vorbereitet, schwärmte Christina bereits öffentlich von ihrem Mann und seinen vielseitigen Talenten. Dass ihr Mann als Schauspieler jetzt auch andere Frauen küsst, scheint Christina also nicht weiter zu stören.

Anzeige Anzeige

Getty Images Luca und Christina Hänni bei "Verstehen Sie Spaß?"

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni bei der Premiere von "No Time To Die"

Anzeige Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Christina Hänni und Luca Hänni