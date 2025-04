Diese Promi-Füße sorgen bei Kaulitz-Brüdern für Entsetzen

Bill Kaulitz (35) ist ein bekennender Fan von Britney Spears (43) – eine Sache schätzt er jedoch weniger. In seinem Podcast "Kaulitz Hills" berichtet der Musiker seinem Bruder Tom Kaulitz (35): "Ich mache mir gerade wieder ein kleines bisschen Sorgen um unsere Britney. Sie hat ihre Füße fotografiert." Tatsächlich hatte die "Lucky"-Sängerin einen Schnappschuss auf Instagram gepostet, der Bill sprachlos zurücklässt. "Für mich ist es ganz schön schwierig, das anzugucken", druckst er herum, bis Tom es auf den Punkt bringt: "Die Maus hat abgekaute Fußnägel."

Das Bild von Britneys Füßen sorgt bei Bill und Tom für Entsetzen. "Oh nee. Das sind ja schlimme Füße, aua", meckert Tom, dann stichelt er gegen seinen Zwillingsbruder: "Die sehen eigentlich ein bisschen aus wie deine Füße." Der Mann von Heidi Klum (51) lacht schallend über seinen eigenen Witz, während Bill in Erklärungsnot gerät. "Ach, halt doch die Klappe, so ein Schwachsinn. Ich habe wunderschöne Füße", beschwert sich Bill und erklärt das Thema Füße lieber schnell für beendet.

Bill ist nicht der einzige Fan, der sich seit geraumer Zeit um Britney sorgt. Die ehemalige Popdiva sorgt immer wieder mit ihrem erratischen Verhalten im Internet für Stirnrunzeln. Seit Kurzem spricht sie in den Clips, die sie zuhauf auf Instagram teilt, in einem deutlichen britischen Akzent, den die gebürtige US-Amerikanerin mit einem Infekt begründet, der sie kürzlich geplagt hatte. Vor wenigen Tagen wurde sie zudem am Flughafen von Mexiko von Paparazzi abgelichtet. Die Aufnahmen zeigten die mit Kapuze und Sonnenbrille vermummte Britney und ihren Bodyguard, der eine Babypuppe wie ein Baby mit sich trägt.

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Mitglieder von Tokio Hotel

Anzeige Anzeige