Britney Spears' Bodyguard trägt Puppe wie ein Baby herum

Ein ungewöhnlicher Anblick sorgt aktuell für Schlagzeilen: Britney Spears (43) wurde am Flughafen von Mexiko mit einer Babypuppe gesichtet. Diese war in eine rosafarbene Decke gewickelt und wurde von ihrem Bodyguard getragen, während die Sängerin sich hinter Sonnenbrille und Kapuze zu verstecken schien. Die schrillen Aufnahmen, die unter anderem Page Six veröffentlichte, dürften die Fans der Musikerin einmal mehr in Sorge versetzen.

Fast täglich postet Britney besorgniserregenden Content im Netz. Anfang März veröffentlichte sie beispielsweise einen Clip, in dem sie halbnackt vor einem offenem Kamin wilde Tänze aufführt. In der Bildunterschrift behauptet die Musikerin, ihr Bad abgebrannt zu haben. Von negativen Stimmen lässt sich Britney nicht von ihren Performances im Netz abbringen. "Wenn ihr nicht mögt, wie ich mich bewege, schaut einfach nicht hin!", stellt sie in einem weiteren Post klar.

Britney stand 13 Jahre lang unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (72). Erst 2021 wurde sie aus dieser auf Anweisung eines Gerichts entlassen. Auf Instagram deutete die 43-Jährige vor wenigen Wochen an, dass ihr unter der Aufsicht schlimme Dinge widerfahren sind: "Ich war in einer Branche, welche die Unschuldigen ausnutzte und kontrollierte. Wohin ich ging, wen ich sah, was ich aß – was zu 100 Prozent unfair ist. Und wenn ich etwas sagte, wurde ich missbraucht, obwohl ich nie etwas falsch gemacht habe."

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, März 2025

Anzeige Anzeige

Rachpoot / MEGA Britney Spears und ihr Vater Jamie Spears, 2008

Anzeige Anzeige