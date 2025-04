NFL-Star Shannon Sharpe wurde wegen Vergewaltigung angeklagt

Shannon Sharpe sieht sich derzeit mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert. Eine Frau, die anonym als "Jane Doe" auftritt, reichte am Sonntag beim Gericht in Nevada eine Klage wegen mehrfacher Vergewaltigung gegen den ehemaligen NFL-Star ein. Die Klägerin fordert dabei einen Schadensersatz in Höhe von umgerechnet rund 44 Millionen Euro. Laut Gerichtsunterlagen, die TMZ Sports vorliegen, begann ihre Beziehung im Jahr 2023, nachdem sie sich in einem Fitnessstudio in Los Angeles kennengelernt hatten. Der Ex-Footballer soll sie während der gesamten Partnerschaft, die als kontrollierend und voller verbaler Beleidigungen beschrieben wird, unter Druck gesetzt und am Ende zweimal sexuell missbraucht haben.

Wie in den Gerichtsdokumenten geschildert wird, soll Shannon der Klägerin bei ihrer ersten Begegnung das Angebot gemacht haben, ihr eine Brustoperation zu bezahlen, wenn sie gemeinsam mit ihm einen Gewichtsverlustwettbewerb gewinnt. Daraufhin folgten wohl viele Anrufe und SMS, in denen er sie dazu aufforderte, "in seine Villa in Beverly Glen" zu kommen – Jane Doe ging jedoch trotzdem eine Beziehung mit dem 56-Jährigen ein. "Er verlangte die vollständige Kontrolle über ihre Zeit und ihren Körper und erwartete, dass sie nach seinem Zeitplan und auf sein Kommando in seinem Haus war, wann immer er anrief", heißt es außerdem in den Unterlagen.

In ihrer Klage gibt sie an, dass die Beziehung von Angst und Einschüchterung geprägt war. In einem Vorfall habe der ehemalige Tight End der Denver Broncos ihr sogar gedroht, sie zu töten, nachdem sie versucht hatte, heimlich ihren Standort an Freunde zu schicken. Trotz ihrer Furcht versuchte sie, die Beziehung zu beenden, was jedoch zum ersten mutmaßlichen Übergriff in ihrem Apartment im Oktober 2024 führte, "während sie weinte und schluchzte". Im Januar 2025 sei es dann zu einer weiteren Vergewaltigung gekommen, als Shannon sie unter dem Vorwand, ihr ein Geburtstagsgeschenk überreichen zu wollen, besuchte.

Getty Images Shannon Sharpe im Februar 2023

Getty Images Shannon Sharpe im Mai 2024

