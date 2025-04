Shannon Sharpe weist Vergewaltigungsvorwürfe vehement zurück

Shannon Sharpe, Sportkommentator und ehemaliger NFL-Star, steht im Zentrum eines brisanten Rechtsstreits. Eine anonyme Frau wirft ihm vor, sie in einer früheren Beziehung körperlich und sexuell missbraucht zu haben. Die Vorfälle sollen laut ihrer Aussage zwischen Ende 2024 und Anfang 2025 stattgefunden haben. Die Klage, die Us Weekly zufolge beim Gericht in Nevada eingereicht wurde, fordert Schadensersatz in Höhe von umgerechnet 43 Millionen Euro. Shannon hat die Anschuldigungen vehement zurückgewiesen und sieht sich mit "verleumderischen Lügen" konfrontiert, wie sein Anwalt Lanny J. Davis in einer Stellungnahme in den sozialen Medien mitteilte. Der Anwalt bezeichnete die Vorwürfe als einen Versuch, Shannon finanziell zu schädigen, und kündigte an, sich energisch vor Gericht zur Wehr zu setzen.

Laut den Gerichtsdokumenten handelte es sich zunächst um eine einvernehmliche, jedoch "manipulative" Beziehung, die zunehmend von Kontrolle und emotionalem Druck geprägt war. Die Klägerin gibt an, dass Shannon Sharpe ihr mehrfach Gewalt angedroht und intime Momente ohne ihre Erlaubnis aufgenommen habe. Ein besonders belastender Vorfall soll sich im Januar 2025 ereignet haben, als Shannon sie in ihrer Wohnung besucht und unter Gewaltanwendung vergewaltigt haben soll. In seiner Verteidigung hat Shannon über seinen Anwalt Nachrichten veröffentlicht, die belegen sollen, dass es sich um eine erwachsene, einvernehmliche Beziehung gehandelt hatte. Zudem wirft das Sharpe-Team der Klägerin vor, Beweismittel manipuliert zu haben, um damit die Anklage zu untermauern.

Shannon Sharpe, der als einer der besten Tight Ends in der NFL-Geschichte gilt, wurde in seiner 14-jährigen Karriere dreimaliger Super-Bowl-Champion und Hall of Famer. Seit seinem Rücktritt 2003 hat der ehemalige Profi eine erfolgreiche Medienkarriere gestartet, unter anderem als Analyst und Co-Host populärer Sportsendungen. Die neuen Vorwürfe werfen nun einen Schatten auf sein öffentliches Image. Bereits in der Vergangenheit war er im Zusammenhang mit persönlichen Konflikten in die Schlagzeilen geraten – etwa 2010, als laut TMZ eine einstweilige Verfügung gegen ihn beantragt, später jedoch wieder zurückgezogen wurde. Wie sich die aktuellen Anschuldigungen auf seine Karriere und sein öffentliches Ansehen auswirken werden, bleibt abzuwarten. Shannon, der sich in seiner Medienkarriere als Stimme für Fairness und Integrität positionierte, steht nun vor der Herausforderung, seinen Ruf zu verteidigen.

Getty Images Shannon Sharpe im Mai 2024

Getty Images Shannon Sharpe, ehemaliger Footballspieler

