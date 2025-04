Lordes Überraschungskonzert in NYC wird von Polizei geräumt

Mit einem spontanen Konzert im Washington Square Park in New York City wollte Lorde (28) ihre Fans überraschen und ihre neue Single "What Was That?" vorstellen. Über eine kryptische Nachricht hatte die neuseeländische Musikerin ihre Anhänger dazu aufgefordert, sich zu einer bestimmten Uhrzeit im Park einzufinden. Was als magischer Moment geplant war, endete jedoch abrupt, als die Menschenmassen außer Kontrolle gerieten. Die Polizei sah sich daher gezwungen, einzugreifen und das Konzert nach nur einem Song zu beenden. Videos auf TikTok zeigen, wie tausende Fans euphorisch "Wir wollen Lorde" riefen, bevor die Situation eskalierte.

Auch wenn die Aktion nicht wie geplant verlief, konnte Lorde mit ihrer neuen Single erneut für Aufmerksamkeit sorgen. Der Song, der ihre erste größere Veröffentlichung seit vier Jahren darstellt, wurde am heutigen Donnerstag mit einem Musikvideo veröffentlicht. In dem Video zum Song läuft und radelt die Sängerin durch die Metropole. Der Höhepunkt des Clips: ihre Live-Performance der Single am Washington Square Park, wo das Video und das reale Konzert miteinander verschmelzen.

Lorde feierte vor über einem Jahrzehnt mit Hits wie "Royals" und "Team" ihren internationalen Durchbruch und gilt seitdem als eine der prägendsten Stimmen ihrer Generation. Ihre spontane Aktion im Park zeigt, dass sie den Kontakt zu ihrer Fangemeinde auch nach so langer Zeit nicht verloren hat. Rückblickend entschuldigte sie sich für das unerwartete Chaos via Instagram und bedankte sich bei ihren Fans für ihre Unterstützung. Damit zeigte die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Ella Yelich-O'Connor heißt, einmal mehr, wie wichtig ihr der persönliche Kontakt zu den Menschen ist, die sie seit Beginn ihrer Karriere begleiten.

Getty Images Lorde, März 2024

Getty Images Lorde, August 2021

