Drogen und Alkohol: So feierte Lorde ihren 28. Geburtstag

Lorde (28) hat ihren Ehrentag in New York in echter "Brat"-Manier zelebriert! Am Sonntag teilte die "Royals"-Interpretin in ihrer Instagram-Story ein Stillleben ihres Couchtischs: Flaschen hochprozentigen Alkohols, Aschenbecher, Kaugummi und leere Weingläser reihten sich auf dem Bild aneinander. Auch Streichholzschachteln, ein Feuerzeug und halb geleerte Drinks durften darauf nicht fehlen. Im Mittelpunkt des Arrangements: Eine Keramikschale mit auffällig langen "Zigaretten" – die deutlich vermuten lassen, dass es sich um Joints handelt.

Aber keine Sorge, all das ist vollkommen legal: Im Big Apple ist es Erwachsenen ab 21 Jahren nämlich gesetzlich erlaubt, eine bestimmte Menge Cannabis für den Eigengebrauch zu besitzen. Nach dem ästhetischen Party-Arrangement sah man Lorde im nächsten Clip eines Live-Videos strahlen, als ihr eine Freundin eine Geburtstagstorte mit einer einzelnen hohen Kerze überreichte. Für die lässige Feier in ihrem eigenen, umgerechnet rund 3,3 Millionen Euro teueren Apartment trug Lorde – mit bürgerlichem Namen Ella Marija Lani Yelich-O’Connor – ein schlichtes schwarzes Top und eine graue Seidenhose. Auch ihre Grammy-nominierte Freundin und Kollegin Charli XCX (32) war mit von der Partie und feierte ausgelassen.

Lorde scheint ihre Partylust in letzter Zeit ordentlich ausgelebt zu haben: Bereits im August tauchte die sonst eher scheue Popsängerin im Rampenlicht auf, als sie es an Charlis Geburtstag in bester Gesellschaft krachen ließ. Neben Billie Eilish (22), Glen Powell (36), Nelly Furtado (45) und Barbie Ferreira (27) von Euphoria waren auch Anya Taylor-Joy (28) und Kim Petras (32) dabei. Charli sprach im Podcast "The Zane Lowe Show" kürzlich über ihre komplizierte Freundschaft zu Lorde und ihren gemeinsamen "Girl, So Confusing"-Remix. "Ich war darauf eingestellt, dass sie nie wieder mit mir spricht", gestand sie. Sie verriet außerdem, dass die gebürtige Neuseeländerin selbst die Idee für eine Antwort zum Song ins Spiel gebracht habe, nachdem Charli sie um das Feature für das Remake ihres Albums gebeten hatte.

Instagram / lorde Lorde im November 2024

Instagram / charli_xcx Charli XCX im Juli 2024

