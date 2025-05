Ist sie non-binär? Sängerin Lorde klärt Spekulationen auf

Lorde (28) überrascht mit ihren Aussagen. In einem Interview mit Rolling Stone sprach die Sängerin über ein sensibles Thema, das offenbar viele ihrer Fans beschäftigt: ihre geschlechtliche Identität. "Ich bin eine Frau, außer an den Tagen, an denen ich ein Mann bin", erklärt sie in dem Gespräch. Lorde beschreibt ihre Gender-Erfahrungen als "erweitert". Diese Aussage, die auch in einem Songtext ihres neuen Albums "Virgin" auftaucht, sorgte für viel Aufmerksamkeit. Doch sie betonte, dass sie sich weiterhin als Frau mit dem Pronomen "sie/ihr" identifiziert – gleichzeitig aber keinen Wert darauf legt, ihre Identität strikt zu definieren.

Lorde beschreibt sich selbst "in der Mitte des Geschlechts". Sie wolle den Fokus allerdings nicht zu sehr auf sich und ihre Geschlechtsidentität lenken. "Ich denke nicht, dass [meine Identität] radikal ist, um ehrlich zu sein", sagte Lorde und fügte hinzu: "Ich sehe diese unglaublich mutigen jungen Menschen [die sich als non-binär oder trans identifizieren], und es ist kompliziert." Ihre Ansichten bezüglich ihres Geschlechts hätten sich seit ihrer Konzentration auf ihre geistige und körperliche Gesundheit verändert – einschließlich durch die Einnahme von Psychedelika. Zudem setzte sie die Pille ab, die sie zuvor zehn Jahre lang genommen hatte.

Es ist eher selten, dass Lorde einen solchen Einblick in ihre Gefühlswelt und ihre Denkweise gibt. Vor wenigen Tagen machte sie zudem ein anderes privates Detail bekannt: Sie ist seit einiger Zeit wieder Single. "Es war sehr schmerzhaft, wie Trennungen eben sind, aber es gab dabei eine gewisse Würde, viel Anmut und Respekt. Es bleibt eine Beziehung, die ich sehr schätze", erklärte sie gegenüber Rolling Stone. Lorde und ihr langjähriger Partner Justin Warren waren zuvor seit 2009 ein Paar gewesen.

Getty Images Lorde im August 2021

MEGA Justin Warren und Lorde beim Spaziergang in Auckland im Oktober 2020

