Oha: Lorde schockiert erneut mit aufreizendem Vogue-Shooting

Lorde (28) sorgt augenblicklich für Aufsehen! In einem gewagten Fotoshooting für die Juli-Ausgabe der Vogue Australia zeigte sich die neuseeländische Sängerin von ihrer freizügigen Seite. Für das Titelbild posierte die 28-Jährige mit einem schwarzen Spitzen-BH und lässigen Hosen, während die Bilder im Inneren der Ausgabe sie in einem tief ausgeschnittenen Kleid präsentieren, das ihre Figur betont. Die Veröffentlichung fällt mit dem Hype um ihr neues Album "Virgin" zusammen, dessen Artwork bereits heftige Diskussionen ausgelöst hat. Fans reagierten vor Kurzem schockiert, als das Vinyl-Cover enthüllt wurde, das Lordes Körper sehr explizit darstellt.

In einem Interview mit der Vogue Australia sprach die Musikerin auch offen über ihre Karriere und den Wandel ihrer Definition von Erfolg: Früher waren es Cover auf großen Magazinen und Preise, jetzt geht es ihr vielmehr um innere Ausgeglichenheit und Freude an besonderen Momenten. Zeitgleich überraschte Lorde ihre Fans auch mit einem spontanen Auftritt beim Glastonbury Festival. Dort trat sie auf der Woodsies-Bühne auf, wo sie wegen enormer Hitze Teile ihrer Kleidung ablegte und ein energiegeladenes Set, inklusive Songs aus dem neuen Album, spielte. Die Bühne musste kurzzeitig wegen Überfüllung geschlossen werden – ein klares Zeichen für ihre ungebrochene Popularität.

Privat setzt die "Royals"-Sängerin, die mit ihrem Debüt international berühmt wurde, auf Veränderung und Balance. So gab sie kürzlich in einem Gespräch Einblicke in ihren Alltag, der von bewussten Entscheidungen geprägt ist. Dieser Fokus spiegelt sich auch in ihren musikalischen Themen wider, die häufig persönliche Aspekte ihres Lebens behandeln. Gerade dieser authentische Blick auf ihr Dasein machte sie schon immer zu einer Künstlerin, die Fans weltweit mit ehrlichen und manchmal provokativen Statements in ihren Bann zieht. Trotz aller Kontroversen bleibt Lorde sich selbst treu, was sie für viele zu einem Vorbild macht.

Getty Images Lorde im August 2021

Getty Images Lorde im Juni 2025 in England beim Glastonbury Festival

Getty Images Lorde im Mai 2025

Lorde spricht über den Wandel ihrer Definition von Erfolg. Wie steht ihr dazu? Total inspirierend! Erfolg ist, das tun, was glücklich macht. Ich finde, Preise und Erfolge sind nach wie vor wichtig. Ergebnis anzeigen