Trauriges Geständnis: Sängerin Lorde bestätigt Liebes-Aus

Lorde (28) gibt preis, was viele schon vermutet hatten: Die Sängerin ist nicht mehr mit ihrem langjährigen Freund Justin Warren zusammen. Nachdem sie bereits vergangenes Jahr in einem Brief an ihre Fans erklärt hatte, erneut Herzschmerz zu erleben, offenbart sie nun gegenüber Rolling Stone, dass sie und der Musikmanager getrennte Wege gehen. "Ich habe eine Trennung durchgemacht", erzählt die "Royals"-Interpretin und fügt hinzu: "Es war sehr schmerzhaft, wie Trennungen eben sind, aber es gab dabei eine gewisse Würde, viel Anmut und Respekt. Es bleibt eine Beziehung, die ich sehr schätze."

Im Gespräch verrät die 28-Jährige außerdem, dass das Liebes-Aus eine Phase der Selbsterkenntnis eingeläutet habe. "Ich hatte das Gefühl, nie wirklich allein gewesen zu sein", betont sie und erläutert, sich häufig mit älteren Personen verbunden gefühlt zu haben, was sie auf ihre frühen Erfahrungen als Teenager im Musikbusiness zurückführt. Es sei ein Muster gewesen, das sie "immer wiederholte" – Lorde habe letztendlich aber die Notwendigkeit verspürt, sich selbst erst einmal wirklich kennenzulernen. Dabei sei es anfangs "wirklich verdammt schwer" gewesen, doch schließlich habe sie das Alleinsein akzeptieren gelernt.

Lorde und ihr einstiger Partner lernten sich Berichten zufolge bereits 2009 kennen, als sie einen Plattenvertrag bei Universal Music unterzeichnete. Jedoch wurden sie erst 2016 öffentlich romantisch miteinander in Verbindung gebracht. Das ehemalige Paar, das einen Altersunterschied von rund 17 Jahren aufwies, sprach öffentlich nie über seine Liebe, Justin wurde jedoch oft an ihrer Seite gesichtet. Noch bevor die Gerüchte um eine Trennung aufkamen, schien ihre Partnerschaft ziemlich gefestigt: Die Musikerin wurde vor rund vier Jahren sogar mit einem verdächtigen Ring an ihrem Finger gesichtet, was Spekulationen um eine Verlobung auslöste.

Anzeige Anzeige

MEGA Justin Warren und Lorde beim Spaziergang in Auckland im Oktober 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Lorde, März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige