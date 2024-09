Charli XCX und Lorde überraschen Fans mit Duett auf Konzert

In dieser Woche gab Charli XCX (32) ein Konzert im Madison Square Garden in New York City – und sorgte für eine waschechte Überraschung: Keine Geringere als die neuseeländische Sängerin Lorde (27) begrüßte die Fans. Das löste sofort laute Jubelrufe aus. Die "Royals"-Interpretin performte für die Konzertbesucher dann ein Duett mit Charli, deren Song "Girl, So Confusing" zum Besten gegeben wurde. Dies ließ die Freudenrufe der Menge noch schriller ertönen.

Der kultige Moment wurde von einem anwesenden Bewunderer in einem Video auf TikTok für die Nachwelt festgehalten. In der Kommentarspalte verursacht der Clip erneut Euphorie bei den Fans. "Ich bin so eifersüchtig, oh mein Gott!", schreibt beispielsweise ein Nutzer und ein weiterer schwärmt: "Die Welt ist nach diesem Auftritt einfach nicht mehr das, was sie mal war!" Ein dritter merkt begeistert an: "Unglaublich! Wenn ich da gewesen wäre, wäre ich in Ohnmacht gefallen."

Nicht nur ihre musikalische Karriere läuft für Charli aktuell hervorragend: Auch ihr Liebesleben könnte wohl kaum schöner sein. Abseits der großen Showbühne genießt die Sängerin die Zweisamkeit mit ihrem Verlobten George Daniel (34) – und ist nach wie vor total verliebt! Das zeigen neue Paparazzifotos der gebürtigen Britin, die der Daily Mail vorliegen: Die Turteltauben sind gemeinsam in New York unterwegs und machen aus ihrer Liebe keinen Hehl. Inmitten einiger Passanten kuscheln und knutschen die beiden miteinander.

Getty Images Charli XCX, Sängerin

Instagram / charli_xcx Charli XCX und George Daniel

