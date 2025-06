Sängerin Lorde verrät: Darum hat sie die Pille abgesetzt

In einem offenen Gespräch im Podcast "Therapuss" von Jake Shane hat die Sängerin Lorde (28), die mit bürgerlichem Namen Ella Yelich-O'Connor heißt, über eine persönliche Entscheidung gesprochen: Sie hat vor Kurzem die Pille abgesetzt. Dabei erklärte die Musikerin, dass sie wissen wollte, wie sich ihr Körper ohne diese hormonellen Einflüsse verhält. "Es war wirklich verrückt", erzählte Lorde über den Übergang. Die Umstellung sei anspruchsvoll gewesen, sowohl körperlich als auch emotional, doch es sei für sie ein notwendiger Schritt gewesen.

Lorde sprach dabei auch über die Schwierigkeiten, die eine solche Entscheidung mit sich bringt. Sie gab zu, dass sie sich in dieser Phase oft wie auf einer Achterbahnfahrt gefühlt habe. Gleichzeitig berichtete sie, dass sie durch diese Veränderung wieder ein neues Gefühl für sich selbst erlangt habe. Dabei betonte sie: "Ich bin stolz darauf, endlich auf meinen Körper hören zu können." Diesen Prozess habe sie erst vor zwei Jahren bewusst begonnen. Die vielfältigen Erfahrungen, die sie in dieser Zeit gemacht hat, seien auch Teil des kreativen Prozesses für ihr neues Album "Virgin", das am 25. Juni erscheinen soll.

Auch auf ihrem kommenden Album könnte sich dieser persönliche Wandel niederschlagen, denn Lorde hat sich in den letzten Jahren immer wieder mit Themen wie Identität und Selbstwahrnehmung auseinandergesetzt. Die neue Platte scheint eine Fortsetzung ihres bisherigen Weges zu sein, der von Reflexion und Offenheit geprägt ist. Zuletzt sorgte die Sängerin mit Aussagen zu ihrer geschlechtlichen Identität für Aufsehen. Ihre lockere und zugleich tiefgründige Haltung spiegelt sich dabei nicht nur in ihrem Wesen wider, sondern auch in ihrer Kunst, die Fans weltweit seit Jahren begeistert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lorde, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Lorde, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige