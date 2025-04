Nach vier Jahren Pause: Lorde teasert ihr neues Album an

Lorde (28) hat ihre Fans nun in helle Aufregung versetzt. Die zweifache Grammy-Gewinnerin, die zuletzt 2021 ihr Album "Solar Power" veröffentlichte, gab mit einem kurzen Clip auf TikTok einen ersten Vorgeschmack auf ihre neue Musik. In dem am 9. April hochgeladenen Video läuft die Sängerin durch den Washington Square Park in New York, gekleidet in einem weißen Hemd, weiten Jeans und einem auffälligen silbernen Gürtel. Im Clip ist ein bisher unveröffentlichter Song zu hören, in dem sie singt: "Since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream, well baby, what was that? What was that?" Damit steigert sie die Vorfreude auf ihr viertes Studioalbum, das nach Einschätzungen vieler 2025 erscheinen könnte.

Die neuseeländische Musikerin, die ihre Alben stets im Abstand von vier Jahren veröffentlicht, arbeitet dabei laut Harper’s BAZAAR mit bekannten Gesichtern zusammen. Der Produzent Jim-E Stack, der bereits mit Künstlern wie Bon Iver und Dominic Fike (29) zusammengearbeitet hat, postete letztes Jahr ein Bild von Lorde aus dem Studio und bestätigte somit die erneute Kollaboration. Schon im vergangenen Juli hatte Lorde ihre Fans mit einem kurzen Instagram-Clip an neuer Musik schnuppern lassen. Allerdings dauerte dieser Teaser nur zwei Sekunden und zeigte, wie sie in einem Tonstudio arbeitete. Auch der aktuelle TikTok-Beitrag lässt noch viel Raum für Spekulationen, da weder weitere Songs noch ein Release-Datum bislang bekannt sind.

Bekannt wurde die Sängerin 2013 mit ihrem Hit "Royals", der sie über Nacht zum internationalen Star machte – und das im zarten Alter von nur 16 Jahren. Seitdem hat Lorde immer wieder ihre Vielseitigkeit unter Beweis gestellt und sich nicht nur als außergewöhnliches Stimmwunder, sondern auch als talentierte und tiefgründige Songwriterin etabliert. Mit jedem neuen Projekt hat sie ihre Fans begeistert und überrascht. Nun dürfen ihre treuen Anhänger gespannt darauf warten, wie es musikalisch mit Lorde weitergeht und welches Kapitel sie als Nächstes aufschlägt.

Getty Images Lorde, Sängerin

Getty Images Lorde, Sängerin

