Sunday Rose Kidman-Urban überrascht mit einer Namensänderung

Sunday Rose Kidman-Urban (16), die Tochter von Nicole Kidman (57) und Keith Urban (57), hat sich entschieden, ihren Namen zu ändern. Ab sofort tritt die 16-Jährige nur noch unter dem Namen Sunday Rose auf, wie auf ihrem Instagram-Account zu sehen ist. Diese Veränderung kommt kurz nachdem die aufstrebende Jugendliche mit einer auffälligen Haartransformation überraschte: Statt ihrer bisherigen blonden Haare trägt sie nun einen satten Auberginen-Ton, der stark an die Frisur ihrer Mutter aus den frühen Hollywood-Jahren erinnert.

Ihre Entscheidung zum Namenswechsel fiel mit neuen Meilensteinen in ihrer jungen Modelkarriere zusammen. Sunday Rose, die Anfang des Jahres bereits für eine Miu-Miu-Kampagne posierte, hatte ihren ersten Laufstegauftritt im Oktober 2024. Doch ihr Erfolg ist kein Zufall – Nicole verriet, dass die Designerin Miuccia Prada (75) selbst den Wunsch geäußert habe, Sunday Rose für die Marke laufen zu lassen. Trotz aller Unterstützung betonen die Eltern, wie wichtig es sei, die Balance zwischen beruflichen Träumen und Schulausbildung zu wahren. Keith Urban erklärte gegenüber People: "Es ist alles eine Herausforderung. Unser Ziel ist es, ihr die richtige Struktur und Balance mitzugeben."

Sunday Rose tritt damit in große Fußstapfen: Nicole, die selbst bereits im jungen Alter Erfolge feierte, erkennt in den Schritten ihrer Tochter ihren eigenen Weg in der Branche wieder. Ihre Schwester Faith Margaret (14) und die gesamte Familie teilen die Begeisterung für Sunday Roses bisherige Erfolge. Bereits in der Vergangenheit hatte das Nachwuchstalent erwähnt, dass der Modebereich ein Bereich sei, den es von klein auf bewundert habe. Mit ihrer neuen Identität und einem klaren Ziel vor Augen scheint Sunday Rose bereit zu sein, aus dem Schatten ihrer Eltern zu treten und einen eigenen Platz in der Welt der Mode zu finden.

Instagram / sundayrose Sunday Rose Kidman-Urban, April 2025

Getty Images Sunday Rose Kidman-Urban und Nicole Kidman bei der W-Magazine-Party, Januar 2025

