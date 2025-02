Nicole Kidmans Tochter Sunday sichert sich großen Model-Job

Nicole Kidmans (57) Tochter Sunday Rose (16) hat mit gerade einmal 16 Jahren einen beeindruckenden Einstieg in die Modewelt geschafft. Sie ist das neue Gesicht der Frühjahr/Sommer-Kampagne 2025 des italienischen Modehauses Miu Miu. Neben Stars wie Joey King (25) und Liu Haocun präsentiert Sunday in der Kampagne auf Instagram elegante Stücke wie einen beigen Mantel, einen roten Pullover und auffällige Plateausandalen. In einem Promo-Video zur Kollektion wird sie dabei gezeigt, wie sie ihr Spiegelbild betrachtet und das Spielen einer Flöte imitiert.

Die Kampagne markiert einen weiteren Meilenstein für Sunday, die erst vor wenigen Monaten bei der Paris Fashion Week für Miu Miu ihren ersten Auftritt auf dem Laufsteg hatte. Allerdings entfachte dieser erste Catwalk-Auftritt auch hitzige Diskussionen online. Kommentare wie "Sie sollte mehr Laufstegtraining bekommen" oder "Hört auf, durchschnittliche 'Nepo-Babies' einzustellen" waren keine Seltenheit. Doch ihre Familie steht hinter ihr und scheint bemüht, Sundays Schritte in der Modebranche mit Bodenständigkeit zu begleiten. Bei einem Dinner nach der Fashion-Show zeigten sich Mutter und Tochter innig verbunden. Diese liebevolle Mutter-Tochter-Dynamik und das verbindende Interesse an Mode sind wohl eines der Geheimnisse, wie sie den oft rauen Wind der Promi-Welt meistern.

Sundays Vater, der Country-Sänger Keith Urban (57), betonte daraufhin, wie wichtig ihm ein ausgewogenes Umfeld für seine Tochter sei. Keith erklärte gegenüber People, dass er und Nicole bemüht seien, Karriere, Schule und Alltag in Balance zu halten. Die beiden teilen noch eine weitere Tochter, Faith Margaret (14). Nicole hat außerdem zwei erwachsene Kinder, Isabella (32) und Connor (30), aus ihrer vorherigen Ehe mit Tom Cruise (62).

Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman im Oktober 2024

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei den AFI Life Achievement Awards 2024

