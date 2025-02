Frühere Stillprobleme versetzten Nicole Kidman in Panik

Nicole Kidman (57) hat in einem Interview mit Time Magazin offen über eine dunkle Phase nach der Geburt ihrer Tochter Sunday Rose (16) gesprochen. Obwohl die Schauspielerin ihre Tochter damals auf natürlichem Weg zur Welt brachte, verlief die Zeit danach alles andere als problemlos. Sie hatte große Schwierigkeiten mit dem Stillen, was ihr "schreckliche Angst" machte. Nicole schilderte: "Ich weiß noch, wie ich nackt unter der Dusche stand und meine Schwester mir half." Ihre Schwester, selbst Mutter von fünf Kindern, war für die Oscar-Preisträgerin in dieser schwierigen Zeit eine wichtige Stütze.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Musiker Keith Urban (57), hat Nicole zwei Töchter: Sunday Rose und Faith Margaret (14), die 2010 mithilfe einer Leihmutter geboren wurde. Aus ihrer früheren Ehe mit Tom Cruise (62) hat sie außerdem zwei Adoptivkinder. Trotz der anfänglichen Herausforderungen beim Stillen scheint Nicole diese Zeit gestärkt zu haben. Ihre spätere Familienplanung sowie die enge Bindung zu Keith und den Kindern zeigen, dass die Schauspielerin das Familienleben intensiv lebt. Auch Sunday Rose konnte in ihrer Mutter eine starke Unterstützerin finden, insbesondere als sie 2024 bei der Fashion Week in Paris ihr Laufsteg-Debüt gab – ein Meilenstein, der die Familie sichtbar stolz machte.

Abseits der Leinwand ist Nicole Kidman für ihre Liebe zu ihrer Familie bekannt. Seit ihrer Hochzeit mit Keith Urban im Jahr 2006 gelten die beiden als eines der Traumpaare Hollywoods. Die Schauspielerin und der Musiker lernten sich auf einer Gala kennen und sprachen oft davon, wie sehr sie ihre Beziehung zueinander schätzen. Mit ihrer Tochter Sunday Rose teilt Nicole nicht nur eine liebevolle Mutter-Tochter-Bindung, sondern offenbar auch ein Gespür für Ästhetik und Glamour. Das Laufsteg-Debüt ihrer ältesten Tochter zeigt, dass Sunday womöglich auf dem Weg ist, sich ebenfalls in der glamourösen Welt ihrer Eltern einen Namen zu machen – allerdings abseits von Film und Musik.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman bei der W-Magazine-Party, Januar 2025

