Nicole Kidman strahlt mit ihrer Tochter Faith (13) bei Gala

Nicole Kidman (57) hatte bei der diesjährigen Women In Entertainment Gala des Hollywood Reporter einen seltenen Gast an ihrer Seite: Ihre Tochter Faith Margaret (13). Die "Moulin Rouge"-Bekanntheit und ihr "Plus eins" sorgten im Beverly Hills Hotel in Los Angeles für große Aufmerksamkeit. Für ein gemeinsames Foto, das Daily Mail vorliegt, legt Nicole liebevoll den Arm um ihre Tochter – die in einem stilvollen schwarz-weißen Ensemble glänzt. Ein weiterer Schnappschuss zeigt die beiden, wie sie sich mit strahlenden Gesichtern tief in die Augen blicken – ein rührender Mutter-Tochter-Moment.

Faith ist eine von Nicoles zwei Töchtern, die sie mit Ehemann Keith Urban (57) hat. Außerdem ist sie Mutter von Isabella (31) und Connor (29), die sie mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise (62) teilt. Faiths ältere Schwester, Sunday Rose (16), stellte ebenfalls schon unter Beweis, dass der Apfel in ihrer Familie nicht weit vom Stamm fällt: Im Oktober lief sie bei der Pariser Fashion Week erstmals über den Laufsteg – und das ganz stilecht für die Luxusmarke Miu Miu. Ihr stolzer Papa schwärmte gegenüber Entertainment Tonight dazu: "Es war großartig. Ich finde, sie hat das super gemacht."

Nicole soll momentan verzweifelt versuchen, die Beziehung zu ihren ältesten Kindern Bella und Connor wiederherzustellen, die sie während ihrer Ehe mit Tom Cruise adoptiert hatte. Seit der Scheidung im Jahr 2001 leben die beiden bei ihrem Vater in Los Angeles und wurden in der Gemeinschaft von Scientology großgezogen. Die "Babygirl"-Darstellerin, die von der Organisation angeblich als "unterdrückerische Person" eingestuft wird, hatte seither kaum Kontakt zu beiden. Berichten von New Idea zufolge soll es die Hollywood-Ikone besonders belasten, dass ihre Mutter Janelle vor ihrem Tod keine Gelegenheit mehr hatte, sich mit ihren Enkeln zu versöhnen.

Lisa OConnor/AFF-USA.com Faith Margaret Urban, Sunday Rose Urban und Nicole Kidman im April 2024

Uwe Kuessner / Newspix / ActionPress Nicole Kidman, Tom Cruise, Isabella Cruise und Connor Cruise 1996

