Sundays zweiter Laufsteg: So stolz ist Mama Nicole Kidman

Sunday Rose Kidman Urban (16) hat bei der Fashion Show von Miu Miu in Paris erneut die Laufstege erobert. Nach ihrem Debüt im Oktober beeindruckte sie jetzt bei der Präsentation der Fall-Winter-Kollektion der Marke. In einem auffälligen Outfit, bestehend aus einer braunen Shearling-Jacke, einem senfgelben Rock und kniehohen Lederstiefeln, zog sie alle Blicke auf sich. Ihre blonde Mähne war zu einer 60er-Jahre-Bouffant-Frisur gestylt. Auf Instagram zeigten sich sowohl Sunday als auch ihre berühmte Mutter Nicole Kidman (57) voller Begeisterung über diesen beeindruckenden Auftritt.

Nicole teilte stolz ein Foto der Show mit der rührenden Botschaft: "Love you baby." Laut dem Magazin Hello! ließ sie in Interviews durchblicken, dass sie anfangs skeptisch gegenüber der Modekarriere ihrer Tochter gewesen sei, obwohl diese den Wunsch schon lange gehegt habe. Doch als Miuccia Prada (75), Chefdesignerin von Miu Miu, ihr den Weg ebnete, unterstützte Nicole sie voll und ganz. Auch Keith Urban (57), Sundays Vater, würdigte ihre Leistung: "Sie hat das sehr gut gemacht", sagte der Musiker gegenüber E! News, betonte jedoch zugleich die harte Arbeit, die im Model-Business anstehe. Sunday selbst gab in einem Interview zu, dass sie sich schon lange auf diesen Moment gefreut habe.

Die glamouröse Welt der Mode ist für Sunday nicht neu, denn mit einer oscarprämierten Schauspielerin als Mutter hat sie die Branche von Kindesbeinen an miterlebt. Für Nicole, die selbst ein prominenter Name in der Modewelt ist, sei Sundays Einstieg in Miuccia Pradas Kollektionen ein besonderes Ereignis gewesen, da sie die Designerin schon lange kenne. Auch aus der Familie kommt Unterstützung: Sundays Halbschwester Bella Cruise (32), die Nicole während ihrer Ehe mit Tom Cruise (62) adoptierte, setzte mit einem Like auf Instagram ein Zeichen der Anerkennung. Sundays Eltern, die seit 2006 verheiratet sind, und auch ihre Schwester Faith Margaret (14) könnten kaum stolzer sein.

Getty Images Sunday Rose Kidman Urban, März 2025

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

