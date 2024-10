Keith Urban über den überraschenden Akzent seiner Tochter

Sunday Rose Kidman Urban (16), die Tochter von Schauspielerin Nicole Kidman (57) und Musiker Keith Urban (57), debütierte auf der diesjährigen Paris Fashion Week als Model für die Miu Miu Frühjahr/Sommer 2025 Show. Laut People sorgte ihr erster Laufstegauftritt Anfang dieses Monats für Aufsehen. Besonders bemerkenswert war dabei ihr ungewöhnlicher Akzent, der eine Mischung aus australischem und südamerikanischem Dialekt ist.

In einem Interview mit Vogue nach der Show teilte Sunday ihre Freude: "Ich wollte das schon so lange machen, und als das Angebot kam, war es wirklich aufregend. Und jetzt ist der Tag endlich da!" Das Interview ging schnell viral, da viele Zuschauer von ihrem Akzent überrascht waren. In einem Gespräch mit Entertainment Tonight am 24. Oktober sprach Keith über die Faszination für die Stimme und den Akzent seines Sprösslings. "Sie ist einfach unsere Tochter", sagte er liebevoll und lächelnd.

Auch Mama Nicole erzählte gegenüber E! News, wie stolz sie auf Sunday ist und welche Ratschläge sie ihr vor der Show gab: "Ich habe einfach gesagt: 'Du schaffst das, Baby.' Ich versuche, ihr ihren eigenen Raum zu lassen und nicht überfürsorglich zu sein." Die Familie ist dafür bekannt, ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, doch bei diesem besonderen Anlass standen alle Zeichen auf Familienzusammenhalt. Sunday scheint in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern zu treten – die Unterstützung und Liebe ihrer Familie sind dabei offensichtlich.

Getty Images Sunday Rose Kidman Urban bei der Miu Miu Modenschau im Oktober 2024

ROBYN BECK/AFP via Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban

