Dieses Kompliment hört Nicole Kidman überhaupt nicht gern

Nicole Kidman (57) kann auf ein bestimmtes Kompliment verzichten. Im Gespräch mit Time Magazine erklärte die Schauspielerin: "Man sagt mir oft, 'Du bist eine Superwoman', aber das hasse ich." Dieser Begriff wird häufig Frauen zugeschrieben, die Karriere und Familie scheinbar mühelos miteinander vereinbaren. Doch Nicole fühlt sich keineswegs "super". Sie erzählte, dass auch sie, wie jeder andere, manchmal erschöpft ist, aber sich ihr ganzes Leben lang als "People Pleaser" fühlt. Diese ständige Bereitschaft, es allen recht zu machen, sei etwas, mit dem sie seit ihrer Kindheit zu kämpfen habe, berichtete die Schauspielerin weiter.

Nicole sprach außerdem über eine beängstigende Erfahrung nach der Geburt ihrer Tochter Sunday Rose (16) im Jahr 2008, als sie nicht stillen konnte. In dieser schwierigen Zeit stand ihr Ehemann Keith Urban (57) zusammen mit ihrer Familie zur Seite. Besonders ihre Schwester war ihr eine große Unterstützung. "Ich erinnere mich, nackt unter der Dusche gestanden zu haben, und meine Schwester half mir. Sie war meine Stärke, weil sie selbst schon fünf Kinder hatte", erzählte die Schauspielerin. Nicole und Keith haben zwei Töchter: Sunday Rose, die Nicole selbst zur Welt brachte, und Faith Margaret (14), die durch eine Leihmutter geboren wurde. Zudem adoptierte Nicole während ihrer Ehe mit Tom Cruise (62) zwei Kinder, mit denen sie laut Berichten jedoch ein distanziertes Verhältnis pflegen soll.

Privat scheint die Schauspielerin trotz allem fest im Leben zu stehen. Die Oscarpreisträgerin und der Country-Star Keith haben seit ihrer Heirat 2006 ein beeindruckendes Immobilienportfolio aufgebaut und besitzen Häuser auf der ganzen Welt. Während ihre älteste Tochter Sunday inzwischen erste Schritte in der Modewelt setzt, begleitet Nicole sie mit Stolz – auch wenn Kritik an ihrer Tochter sie an ihre eigenen Anfänge erinnert. "Der beste Rat, den sie ihrer Tochter gegeben hat, ist derselbe, den sie sich selbst gibt: Lies nicht, was in den sozialen Medien steht", verriet ein Insider gegenüber Daily Mail.

Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman im Oktober 2024

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban, 2023

