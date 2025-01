Sunday Rose (16) stiehlt ihrer Mama Nicole Kidman die Show

Nicole Kidman (57) erschien am Samstag auf einer Party des W Magazine im berühmten Chateau Marmont in Los Angeles – doch es war ihre Tochter Sunday Rose Kidman Urban (16), die mit ihrem Look alle Blicke auf sich zog. Der Teenager strahlte in einem türkisfarbenen Zweiteiler, bestehend aus Top und Shorts, zu dem er blickdichte Strumpfhosen, schwarze Boots und eine schwarze Jacke kombinierte. Der "Big Little Lies"-Star dagegen erschien in einem grauen Oversize-Blazer, unter dem sie ein königsblaues Hemd sowie eine Anzughose trug.

Die Schauspielerin wurde im vergangenen Jahr häufiger von ihren Kids zu Events begleitet. Zuletzt zeigte sie sich Anfang Dezember bei der Women In Entertainment Gala mit ihrem Nachwuchs Faith Margaret (14). Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, posierte Nicole mit ihrer Tochter, während sie ihr liebevoll einen Arm um die Schulter legte oder sie sich strahlend anschauten. Die Jugendliche war dabei in ein stilvolles schwarz-weißes Ensemble gekleidet und ihre Mama verzauberte in einem schwarzen Kleid mit blauem Kragen.

Wie die 57-Jährige kürzlich verriet, wäre es allerdings beinahe dazu gekommen, dass öffentliche Events und Partys nicht Teil der Zukunft ihrer Kinder gewesen wären. Nach der Geburt von Tochter Sunday überlegte die Frau von Keith Urban nämlich, ihre Schauspielkarriere an den Nagel zu hängen. Ihre kürzlich verstorbene Mutter Janelle Kidman riet ihr jedoch davon ab. "Und da sagte meine Mutter: 'Ganz aufgeben würde ich nicht. Versuche, immer irgendwie am Ball zu bleiben.' Und ich meinte: 'Nein, nein. Ich bin fertig'", erinnerte sich Nicole zu Gast bei "CBS Sunday Morning" zurück.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - APRIL 27: (L-R) Keith Urban, Sunday Kidman-Urban, Faith Kidman-Urban, Rose U Sunday Urban, Faith Urban und Nicole Kidman im April 2024

Getty Images Nicole Kidman im Januar 2025

