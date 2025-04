Enttäuschung: "Traumschiff"-Osterfolge langweilte die Fans

An Ostern steuerte Das Traumschiff in Richtung Miami. Die Spezialfolge hatte eigentlich alles, was es zu bieten gibt: eine tolle Kulisse, eine dramatische Story und Star-Besetzung. Die Fans waren dennoch alles andere als begeistert – vielmehr scheint es für viele eine der langweiligsten Folgen seit Langem gewesen zu sein. Auf X sammeln sich enttäuschte Meinungen. "Schlimm, ganz schlimm. So was kann sich doch kein Mensch ausdenken. Und ich dumme Nuss gucke das auch noch...", ärgerte sich ein Zuschauer. Ein anderer fragte sich: "Wer schreibt solche Drehbücher?" Ein dritter fasste zusammen: "Die Folge war so langweilig, da gingen selbst die Wunderkerzen auf der zweiten Eisbombe zu früh aus."

Das hatten sich die Köpfe hinter "Das Traumschiff" sicher ein wenig anders vorgestellt. Immerhin versprach die Handlung eigentlich jede Menge Spannung. Auf dem Plan stand in erster Linie ein Familiendrama: Die 18-jährige Lena (Mia Kasalo) entschloss sich, spontan auf dem Kreuzfahrtschiff mit ihrem Onkel, Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth), in die US-Metropole zu reisen. Dort lebt ihr Vater Oliver (Sven Martinek, 61). Den will Lena aber nicht nur besuchen, sondern sogar bei ihm wohnen – davon weiß dieser aber noch nichts. Die Reise wird für den Teenager zur Zerreißprobe, denn im letzten Moment schließt sich auch ihre Mutter Julia (Judith Williams, 53) an, mit der Lena sich kurz zuvor gestritten hatte.

Mit der Osterfolge schien "Das Traumschiff" einen neuen Weg einzuschlagen. So wurde unter anderem nach 40 Jahren mit einer Tradition gebrochen: Die bezog sich auf die ikonische Musik der Filme. Zwar leitete die Melodie aus der Feder von James Last (✝86) die Folge wie immer ein, wurde aber im Laufe der Handlung ersetzt – eigentlich erklingen die vertrauten Töne in jeder Episode mehrfach. Stattdessen entschied man sich hier, auf ein anderes Stück von James namens "Sunshine Of Your Love" zurückzugreifen. "Ein so lang laufendes Format wie 'Das Traumschiff' darf mit der Zeit in Maßen auch mal ausprobieren und variieren", erklärte eine Stellungnahme des ZDF gegenüber Ippen Media. Ob das eine Ausnahme war oder auch in kommenden Folgen der Fall sein wird, ist bisher noch nicht klar.

Anzeige Anzeige

ZDF / Dirk Bartling Judith Williams in ihrer Gastrolle bei "Das Traumschiff"

Anzeige Anzeige

© ZDF/Dirk Bartling Barbara Wussow und Andrea Eckert in der "Das Traumschiff"-Osterfolge

Anzeige Anzeige

Anzeige