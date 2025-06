Kindheitstraum: Evelyn Burdecki dreht auf dem "Traumschiff"

Evelyn Burdecki (36) hat sich einen langgehegten Wunsch erfüllt und steht nun für die ZDF-Kultserie Das Traumschiff vor der Kamera. Die Dreharbeiten führten nach Island – wo Gletscher und eisige Brisen das gewohnte Traumschiff-Flair aus Sonne und Palmen ablösen. Evelyn verriet gegenüber Bild, dass sie ihre Rolle noch geheim halten muss, jedoch sei der Dreh am Samstag ein großer Moment für sie gewesen. Die aufgeregte TV-Bekanntheit packte für die ungewohnte Kulisse besonders warme Kleidung ein und startete ihren Arbeitstag bereits in den frühen Morgenstunden.

Die berufliche Gelegenheit ist für Evelyn von tief emotionaler Bedeutung, denn ihre Mutter Teresa, ein Fan der Serie seit deren Start im Jahr 1981, reagierte begeistert auf die Neuigkeiten. "Als sie gehört hat, dass ich dort eine kleine Rolle spielen darf, hat sie geweint vor Freude", berichtete Evelyn. Auch die TV-Bekanntheit selbst hegt eine enge Verbindung zur Serie: Als Kind reiste sie gemeinsam mit ihren Eltern zunächst nur über den Fernsehbildschirm in ferne Länder, da große Abenteuer für die Familie finanziell unerreichbar waren. Heute kann Evelyn ihrer Leidenschaft für Reisen nachgehen – eine Liebe, die ihren Ursprung in der Kindheit hat.

Auch wenn das Projekt für Evelyn unglaublich spannend ist, bleibt sie ihrem ausgelassenen Wesen treu. Bei anderen Gelegenheiten bewies sie schon, dass sie auch mit unerwarteten Situationen charmant umgehen kann. So geriet sie kürzlich bei einer Liveshow von Let's Dance in den Fokus, als sie ungeplant eine riskante Hebefigur wagte. Dabei bewies sie ihren Mut, denn die Wahl ihres Outfits brachte durchaus Herausforderungen mit sich. Evelyn zeigt sich immer wieder spontan und humorvoll, Eigenschaften, die ihr nicht nur im TV, sondern auch in ihrem neuen Abenteuer auf dem "Traumschiff" zugutekommen dürften.

ZDF/ Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Februar 2025

