"Das Traumschiff" steuert erstmals ein ganz neues Ziel an

Auch nach etwa 44 Jahren gibt es noch Länder, die Das Traumschiff noch nicht angelaufen hat. Während es meistens in die sonnigen und tropischen Gegenden geht, wird es in einer der kommenden Folgen wohl etwas kälter. Und für das wohl berühmteste Kreuzfahrtschiff im deutschen TV ist das eine echte Premiere: Denn wie das ZDF jetzt bestätigt, geht es zum ersten Mal nach Island. Und die Kulisse geht dabei wohl gleich aufs Ganze. Offenbar dürfen sich Fans auf ein Schauspiel aus Geysiren, heißen Quellen und Vulkanen freuen. Nähere Details zu dieser besonderen Folge gibt es noch nicht, auch zum Cast ist noch nichts bekannt.

In der nächsten "Traumschiff"-Folge geht es für den Cast um Florian Silbereisen (43) allerdings erst einmal in etwas wärmere Gefilde – nämlich nach Madikwe in Südafrika. Hier ist wie gewohnt ein hochkarätiger Cast dabei. Unter anderem reisen die GZSZ-Stars Valentina Pahde (30) und Isabell Horn (41) mit. Valentina meldete sich bei Instagram bereits von den Dreharbeiten. "Leute, ich kann's gar nicht glauben – aber ich drehe in Südafrika! Um genauer zu sein: in Madikwe. Was ich hier alles erlebe, glaubt man kaum... Aber Bilder sagen mehr als tausend Worte", schrieb sie zu einem Post, der sie beim Beobachten einer Elefantenherde zeigt. Unterstützung bekommt der Cast zudem durch Komiker Lutz van der Horst (49) und Schauspieler Götz Schubert (62).

Zuletzt legte das Traumschiff an Ostern ab. Die Spezial-Folge zu den Feiertagen entführte die Fans nach Miami. Doch die Episode wurde für viele Zuschauer nicht zum Highlight, sondern eher zum Flop. Bei X schienen die kritischen Meinungen den positiven zu überwiegen. "Schlimm, ganz schlimm. So was kann sich doch kein Mensch ausdenken. Und ich dumme Nuss gucke das auch noch", motzte ein User. Andere fragten sich: "Wer schreibt solche Drehbücher?" Offenbar konnte nicht einmal die klassische Abschlussszene mit dem Tischfeuerwerk und der Eisbombe die Osterfolge retten: "Die Folge war so langweilig, da gingen selbst die Wunderkerzen auf der zweiten Eisbombe zu früh aus."

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinapahde Schauspielerin Valentina Pahde im April 2025 in Afrika

Anzeige Anzeige

ZDF / Dirk Bartling Judith Williams in ihrer Gastrolle bei "Das Traumschiff"

Anzeige Anzeige

Anzeige