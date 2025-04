"Das Traumschiff" bricht an Ostern 40 Jahre alte Tradition

Florian Silbereisen (43) wird Ostersonntag in seiner Rolle als Kapitän Max Parger erneut mit dem Traumschiff in See stechen. Diesmal führt die Reise die Crew und Passagiere nach Miami – doch eine Überraschung erwartet die Fans der Kultserie: Nach fast vier Jahrzehnten wurde die altbekannte Titelmelodie verändert, berichtet die Bunte. Während das vertraute Stück von James Last (✝86) im Intro weiterhin zu hören ist, erklingt an Bord der MS Amadea ab einem bestimmten Punkt eine alternative Version der Melodie, nämlich "Sunshine Of Your Love", ein weiteres Werk des Komponisten.

Das ZDF hat die Neuheit bereits verteidigt und erklärt, dass ein so etabliertes Format wie "Das Traumschiff" von Zeit zu Zeit mit kleinen Veränderungen experimentieren dürfe. In einer Stellungnahme gegenüber Ippen Media heißt es, dass es sich dabei nicht um eine komplette Abkehr von der ursprünglichen Melodie handele, sondern vielmehr um eine Variation. So wurde das neue Stück mit dem ikonischen "Traumschiff"-Titelthema kombiniert, um den alten und neuen Klang miteinander zu verbinden. Die Zuschauer können sich dennoch auf die gewohnten Elemente der Erfolgsserie freuen – mit Dramen, Herzschmerz und romantischen Erlebnissen auf hoher See. Zudem schmücken wieder viele prominente Gäste – wie zum Beispiel Atze Schröder (59) – die Osterfolge.

Florian hält seit 2019 das Ruder auf dem "Traumschiff" in der Hand und bleibt ein Publikumsliebling. Der Entertainer hat sich neben seiner Schauspielkarriere vor allem als Musiker und Moderator einen Namen gemacht und gilt als Multitalent in der deutschen Unterhaltungswelt. Sein Privatleben hält der 43-Jährige oft zurück, doch in Interviews betont er immer wieder, wie sehr er seine Arbeit schätzt und wie glücklich ihn die positive Resonanz der Fans macht. Die kultige Serie bietet ihm dabei nicht nur eine Plattform, seine schauspielerischen Talente zu zeigen, sondern auch Abwechslung zu seinem Leben als Schlagersänger.

ZDF/Dirk Bartling Florian Silbereisen, Birthe Wolter und Collien Ulmen-Fernandes in "Das Traumschiff"

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen im Januar 2025

