Valentina Pahde schwärmt von den "Traumschiff"-Dreharbeiten

Valentina Pahde (30) sorgte zuletzt für eine große Überraschung: Die Darstellerin hat eine Gastrolle bei der ZDF-Sendung Das Traumschiff übernommen und dafür in Afrika gedreht. Der Serienstar spielt dieses Mal eine Ärztin, was ganz besonders reizvoll war. "Diese Rolle hat mich sofort in ihren Bann gezogen", schilderte Valentina im Gespräch mit Bild. Die TV-Bekanntheit kam aus dem Schwärmen gar nicht heraus und meinte: "Die Dreharbeiten waren für mich eine ganz besondere Zeit: emotional, aufregend und einfach wunderschön."

Obwohl Valentina derzeit noch keine Details verraten darf, wie zum Beispiel den Ausstrahlungstermin der Folge mit dem Arbeitstitel "Afrika: Madikwe", kann sie ihre Freude über diese Rolle kaum verbergen. Die 30-Jährige beschrieb euphorisch, was genau diese Produktion für sie so einzigartig machte: "Die atemberaubenden Orte, das herzliche Team und die berührende Geschichte haben dieses Projekt für mich unvergesslich gemacht." Laut der Sängerin könne man an Bord des Traumschiffes Arbeit und Urlaub sogar perfekt miteinander verbinden.

Doch nicht nur Valentina war vom Abenteuer auf dem Traumschiff überwältigt: Auch Isabell Horn (41) stand für die ZDF-Serie in Südafrika vor der Kamera. Die Schauspielerin zeigte sich auf Instagram begeistert und teilte ihre Eindrücke mit ihren Fans. "Magische Momente, die das Herz berühren! Kennst du das Gefühl, wenn du etwas siehst und einfach nur staunen musst? Genau so war es für mich in Südafrika – plötzlich stand ich einer Elefantenherde gegenüber [...]", schrieb Isabell nach dem Dreh zu einer Videoaufnahme in der Wildnis. Die beiden früheren GZSZ-Kolleginnen genossen die Zeit im südafrikanischen Madikwe offensichtlich in vollen Zügen.

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Juni 2025

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde in Afrika, Juni 2025

Instagram / dieisabellhorn Schauspielerin Isabell Horn in Afrika