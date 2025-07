Was macht eigentlich Ex-"Traumschiff"-Kapitän Sascha Hehn?

Sascha Hehn (70), der Münchner Schauspieler, der als Kapitän Victor Burger auf dem Traumschiff bekannt wurde, sorgt wieder für Schlagzeilen. Am 13. Juli strahlte das ZDF noch einmal die Episode "Das Traumschiff: Hawaii" aus, die ursprünglich 2018 erschien und einen seiner letzten Auftritte in der beliebten Serie zeigte. Nach seinem überraschenden Abschied 2019 zog sich der TV-Star weitestgehend aus der Fernsehlandschaft zurück. Seitdem widmet er sich laut Gala vermehrt dem privaten Leben sowie neuen, kleineren Projekten. Sein Erscheinen in großen Serien oder Filmen blieb jedoch aus.

Ganz von der Bühne verschwunden ist Sascha Hehn allerdings nicht. 2022 stand er als "Der Ölprinz" bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg wieder im Rampenlicht – ein Engagement, das pandemiebedingt mehrfach verschoben wurde. Zudem bleibt er als Sprecher aktiv, etwa für die Hörspielformate der "Shrek"-Reihe. Auch abseits der Schauspielerei ist er engagiert: Im vergangenen Jahr gewann er mit seinem Team den Bundesliga Golf Cup und wurde mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Privat verbringt er viel Zeit mit Freizeitaktivitäten wie Golfen und Angeln, über die er regelmäßig auf Instagram berichtet.

2019 gab Sascha Hehn in einem Interview an, sich mehr auf sein Privatleben konzentrieren zu wollen – und tatsächlich gab es große Neuigkeiten. Wie er erst 2024 der Zeitschrift Bunte verriet, hat er bereits 2022 seine langjährige Lebensgefährtin Gloria Krass geheiratet. Die beiden leben zurückgezogen in Bayern und halten ihre Beziehung aus den Schlagzeilen heraus. Trotz des Rückzugs aus dem großen Rampenlicht bleibt Sascha Hehn eine Kultfigur und versprüht mit gelegentlichen Auftritten in Lesungen oder Talkshows nach wie vor Charme und Präsenz.

Getty Images Sascha Hehn im Juli 2019

Sascha Hehn bei einem Charity-Event in Bad Griesbach

Getty Images Sascha Hehn und seine Partnerin Gloria Krass im Juni 2015