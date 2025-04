Überraschung: "Issues"-Sängerin Julia Michaels ist verlobt

Julia Michaels (31) meldet sich mit supersüßen Neuigkeiten bei ihren Fans: Die "Issues"-Interpretin hat sich verlobt! Zu einem Instagram-Post, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Partner zu sehen ist und strahlend einen funkelnden Diamantring in die Kamera hält, schreibt sie: "Ja zu dir für immer und ewig. Danke, dass du der unglaublichste Mann bist, den ich jemals getroffen habe. Ich kann es nicht erwarten, dich zu heiraten."

Mit der Songwriterin freuen sich auch ihre Freunde und Fans. Die Kommentarspalte scheint vor überschwänglichen Glückwünschen zu platzen. "Oh mein Gott, ich freue mich so unendlich für euch! Ihr verdient all das Glück der Welt", schwärmt eine Nutzerin. Eine weitere schreibt: "Ich freue mich so sehr für dich, du Königin. Das ist es, was du verdienst." Auch Julias Auserwählter – Mat Rule – teilt den Post in seiner Instagram-Story. Der frisch Verlobte versieht das gemeinsame Foto mit drei weißen Herz-Emojis.

Seit 2022 gehen die Sängerin und der Tattoo-Artist gemeinsam durchs Leben. Ihr Privatleben hält Julia zum großen Teil aus der Öffentlichkeit heraus – nur ab und zu teilt die "Heaven"-Interpretin ein paar Schnappschüsse mit ihrem Liebsten auf Social Media. Zuvor war Julia drei Jahre lang mit ihrem Musikerkollegen JP Saxe ein Paar, mit dem sie 2019 gemeinsam den Hit "If The World Was Ending" veröffentlichte. Ob die beiden Turteltauben schon konkrete Pläne haben, wann sie vor den Traualtar treten werden, ist aktuell noch nicht bekannt.

Instagram / juliamichaels Julia Michaels und ihr Verlobter Mat im April 2025

Getty Images JP Saxe, Musiker

