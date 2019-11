Damit hätten die Fans an diesem Abend wahrscheinlich nicht gerechnet! Selena Gomez (27) hat schwere Zeiten hinter sich. Nach einer Nierentransplantation 2017 und einem Nervenzusammenbruch scheint es der Sängerin jetzt wieder besser zu gehen. Bei ihren letzten öffentlichen Auftritten schien sich die Amerikanerin wieder gefangen zu haben. Vor Kurzem erschien sie gleich mit zwei neuen Songs zurück auf der Bildfläche. Hat ihr dabei ihre Gesangskollegin Julia Michaels (26) geholfen? Bei einem gemeinsamen Auftritt zeigten die beiden Freundinnen, wie nah sie sich stehen und verabschiedeten sich nach einem Duett mit einem Kuss auf dem Mund!

Selena tauchte als Überraschungsgast bei dem Konzert der amerikanischen Musikerin Julia auf. Für die Fans sangen sie ihren gemeinsamen Song "Anxiety". Der nachfolgende Kuss brachte die Menge zum Jubeln – doch bis auf ein Foto auf Instagram, liessen die besten Freundinnen diesen weitestgehend unkommentiert. Julia und Selena verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft und sie teilen ein sehr inniges Verhältnis. Das zeigte auch ein gemeinsamer Tattoo-Termin. Die Mädels ließen sich in einem kalifornischen Studio von den Tattoo-Künstlern London Reese (33) und Brad Reis identische Pfeile an den Außenflächen ihrer Hände stechen. Wenn sie sich nun an den Händen halten, sind die Symbole einander zugerichtet.

Die "Lose you to love me"-Interpretin postete einige Bilder der Prozedur in ihrer Instagram-Story und schrieb: "Es ist tätowiert. Mein Pfeil zeigt für immer auf dich." Julia antwortete über ihren eigenen Social-Media-Kanal, dass sie immer für Sel da sein werde.

Instagram / juliamichaels Julia Michaels und Selena Gomez, November 2019

Instagram / bradreis_tattoo London Reese, Julia Michaels, Selena Gomez und Brad Reis

Instagram / selenagomez Julia Michaels und Selena Gomez, November 2019

